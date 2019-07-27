27 июля 2019, 23:59

Пять человек погибли при падении машины в обрыв в Грузии

Не менее восьми человек стали жертвами автоаварии на перевале Пшавели-Абано-Омало: пятеро погибли, трое госпитализированы, сообщили в МВД Грузии.

По данным ведомства, грузовик с пассажирами сорвался в ущелье на одной из самых опасных дорог в Грузии.

Часть пассажиров успели покинуть машину, остальные остались в кузове, когда грузовик упал в обрыв. Пять человек, в том числе несовершеннолетний, погибли, трое госпитализированы в Телавскую больницу, пишет со ссылкой на МВД "Sputnik-Грузия".

Следователи возбудили дело по статье "нарушение правил эксплуатации транспортного средства, что повлекло за собой смерть двух и более человек". Санкции статьи - лишение свободы на срок от шести до десяти лет, сообщили в ведомстве.

Грузовик перевозил людей на сельский праздник, в машине находились 12 человек. На месте происшествия проводится поисково-спасательная операция, передает со ссылкой на эфир грузинской телекомпании "Имеди" ТАСС.

"Кавказский узел" ранее писал о крупной аварии 13 июля на трассе близ Кобулети. При столкновении трех минивэнов погиб 40-летний мужчина, травмы получили еще 12 человек. Позднее в больнице умерла жена погибшего и ее сын. 23 июля стало известно, что девочка, получившая травмы при ДТП, пошла на поправку и родственники забрали ее на родину - в Саудовскую Аравию.

Примечание:

"Пять россиян пострадали при ДТП в Грузии", "Бывший мэр Тбилиси Вано Зоделава пострадал при ДТП в Грузии", "Пять человек стали жертвами ДТП в Грузии".

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