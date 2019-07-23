Пострадавший при ДТП в Аджарии ребенок перевезен на родину

23 июля 2019, 23:29

Девочка, получившая травмы при столкновении трех минивэнов близ Кобулети, пошла на поправку и родственники забрали ее в Саудовскую Аравию, сообщил минздрав Аджарии.

Как писал "Кавказский узел", вечером 13 июля при столкновении трех минивэнов на трассе близ Кобулети погиб 40-летний мужчина, травмы получили еще 12 человек. Позднее в больнице умерла жена погибшего и ее сын, состоняие их дочери врачи называли стабильно тяжелым.

Врачи отключили от аппарата искусственного дыхания девочку, находившуюся в клинике в Кутаиси, после того, как "состояние ее здоровья стабилизировалось", передает слова министра здравоохранения Аджарии Заал Микеладзе "Спутник-Грузия". Глава министерства рассказал, что к ней приехали родственники из Саудовской Аравии и они решили, что будет лучше, если ребенок продолжит лечение на родине.

У девочки тяжелые переломы, однако состояние здоровья позволяет транспортировать ее на родину, приводит слова министра Микеладзе "Грузия-онлайн".