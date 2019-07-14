Участок трассы Батуми-Кобулети. Фото Юлии Кашеты для "Кавказского узла".

14 июля 2019, 20:27

Число погибших после ДТП в Аджарии возросло до трех

Пятилетний мальчик, пострадавший в результате автоаварии около Кобулети, скончался в больнице, сообщил министр здравоохранения Аджарии Заал Микеладзе.

Как писал "Кавказский узел", вечером 13 июля при столкновении трех минивэнов на трассе близ Кобулети погиб 40-летний мужчина, травмы получили еще 12 человек. Позднее в больнице умерла жена погибшего, состояние двух их детей врачи назвали тяжелым. Сегодня дети были перевезены в реанимационные отделения клиник в Тбилиси и Батуми.

В Батумской клинике скончался пятилетний мальчик, пострадавший при ДТП. "Ребенка не удалось спасти. Кроме того, что у него были множественные травмы в брюшной полости и ему провели несколько операций, повреждение головного мозга было несовместимо с жизнью, и его нельзя было транспортировать в Тбилиси", - сообщил министр здравоохранения Аджарии Заал Микеладзе.

Второй ребенок - шестилетняя девочка, была перевезена на реанимобиле из Батуми в Тбилиси. Состояние ее здоровья врачи оценивают как стабильно тяжелое, пишет сегодня "Интерфакс".

Остальные девять пострадавших проходят лечение в Кобулети, двое из них были прооперированы сегодня утром. Состояние здоровья остальных пациентов врачи назвали удовлетворительным, сообщает "Sputnik-Грузия".

Примечание:

"Пять россиян пострадали при ДТП в Грузии", "Бывший мэр Тбилиси Вано Зоделава пострадал при ДТП в Грузии", "Пять человек стали жертвами ДТП в Грузии".

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