Число погибших после ДТП в Аджарии возросло до трех

14 июля 2019, 20:27

Пятилетний мальчик, пострадавший в результате автоаварии около Кобулети, скончался в больнице, сообщил министр здравоохранения Аджарии Заал Микеладзе.

Как писал "Кавказский узел", вечером 13 июля при столкновении трех минивэнов на трассе близ Кобулети погиб 40-летний мужчина, травмы получили еще 12 человек. Позднее в больнице умерла жена погибшего, состояние двух их детей врачи назвали тяжелым. Сегодня дети были перевезены в реанимационные отделения клиник в Тбилиси и Батуми.

В Батумской клинике скончался пятилетний мальчик, пострадавший при ДТП. "Ребенка не удалось спасти. Кроме того, что у него были множественные травмы в брюшной полости и ему провели несколько операций, повреждение головного мозга было несовместимо с жизнью, и его нельзя было транспортировать в Тбилиси", - сообщил министр здравоохранения Аджарии Заал Микеладзе.

Второй ребенок - шестилетняя девочка, была перевезена на реанимобиле из Батуми в Тбилиси. Состояние ее здоровья врачи оценивают как стабильно тяжелое, пишет сегодня "Интерфакс".

Остальные девять пострадавших проходят лечение в Кобулети, двое из них были прооперированы сегодня утром. Состояние здоровья остальных пациентов врачи назвали удовлетворительным, сообщает "Sputnik-Грузия".