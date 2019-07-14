Два ребенка доставлены в реанимацию после ДТП в Аджарии

14 июля 2019, 15:05

Двух детей, получивших травмы при аварии около Кобулети, сегодня перевезли в реанимационные отделения клиник в Тбилиси и Батуми. Состояние других пострадавших оценивается как удовлетворительное, сообщил глава Минздрава Аджарии.

Как писал "Кавказский узел", вечером 13 июля при столкновении трех минивэнов на трассе близ Кобулети погиб 40-летний мужчина, травмы получили еще 12 человек. Позднее в больнице умерла жена погибшего, состояние двух их детей врачи назвали тяжелым.

Погибшие супруги – граждане Саудовской Аравии, их пострадавшим детям пять и шесть лет. Дочь погибших сегодня ночью перевезли в тбилисскую детскую клиническую больницу имени Иашвили, а мальчика – в реанимационное отделение батумского Центра матери и ребенка, поскольку его состояние не позволяет перевезти ребенка в Тбилиси, сообщил министр здравоохранения и социальной защиты Аджании Заал Микеладзе.

"Несовершеннолетним были проведены операции на лицах. После, исходя из тяжести состояния, девочку перевели в Тбилиси, в клинику Иашвили, а мальчика – в батумскую детскую больницу. Оба помещены в реанимационные отделения", – цитирует Микеладзе "Новости-Грузия".

По словам министра, остальные пострадавшие - семь граждан Польши и два водителя из Грузии – остаются в клиниках Кобулети. Двоим из пациентов потребовалась операция, уточнил Микеладзе. "Состояние других пострадавших, можно сказать, удовлетворительное", – приводит его слова издание.