Азер Гасымлы. Фото: http://ru.axar.az/news/27426

28 июля 2019, 12:01

Азербайджанский активист рассказал о трудностях при въезде в Грузию

Сотрудники Службы госбезопасности позволили оппозиционеру Азеру Гасымлы пересечь границу с Грузией, объяснив его задержание недоразумением. Попытка задержания на пограничном посту была проведена с целью запугивания, полагает активист.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2016 года пограничники не позволили члену правления азербайджанского движения "Республиканская альтернатива" (ReAl) Азеру Гасымлы выехать из страны. В декабре 2018 года Европейский суд по правам человека признал неправомерным запрет на зарубежные поездки для 11 граждан Азербайджана, в том числе Гасымлы. 12 июля Гасымлы добился в Бакинском суде выполнения решения Европейского суда по правам человека.

"Чтобы проверить, снят ли запрет на мои зарубежные поездки, сегодня утром я хотел выехать в Грузию. Но на погранично-пропускном пункте «Сыных кёрпю» меня задержали", - рассказал Гасымлы корреспонденту "Кавказского узла".

Пограничники пояснили, что запрет, введенный прокуратурой, был снят, но новый запрет ввела Служба госбезопасности страны, сказал активист.

Прибывший спустя полчаса на погранично-пропускной пункт представитель Службы госбезопасности не нашел оснований для его задержания, продолжил активист. "Представитель Службы госбезопасности сказал, что произошло недоразумение, запрета на выезд нет, и я могу ехать в Грузию", - пояснил Гасымлы. Но так как цели ехать в Грузию, по словам Гасымлы, не было, то он вернулся в Баку.

Гасымлы уверен, что произошедшее не было недоразумением. "Сотрудники погранслужбы просто так не стали бы меня останавливать. У них в системе было указание не просто не пропускать меня через границу, а задержать", - подчеркнул он. "Возможно, задержание было неким предупреждением, запугиванием – дескать, в любой момент запрет может быть восстановлен", - предположил активист.

Информация о преследовании активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Примечание:

"Хази и Милашина удостоены премии имени Герда Буцериуса", "Активисты в Баку предложили Совету Европы выработать единый стандарт для защиты журналистов", "ВС Азербайджана отклонил кассационную жалобу Сеймура Хази".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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