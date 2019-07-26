26 июля 2019, 15:23

Журналист пожаловался на задержание близ мечети "Тангим"

Сотрудник дагестанского издания "Черновик" Идрис Юсупов заявил, что задерживался сегодня во время рейда силовиков у мечети в Махачкале.

Как информировал "Кавказский узел", силовики в Махачкале регулярно проводят пятничные рейды в районе махачкалинской мечети "Тангим". 12 марта представители мечети обратились в прокуратуру, после чего рейдов стало меньше. 19 июля автомобили посетителей мечети останавливали на дороге сразу после пятничной молитвы под предлогом нарушения правил дорожного движения. Один из силовиков переписывал данные водителей, выезжавших от мечети, рассказали "Кавказскому узлу" верующие.

Скриншот сообщения о задержании Идриса Юсупова, https://t.me/chernovik/11771Журналист Идрис Юсупов, сообщил, что сегодня его в очередной раз задержали во время рейдов в районе махачкалинской мечети "Тангим", информировал "Черновик" на своем Telegram-канале. По данным издания, Юсупов уже вышел из отделения полиции.

На сайте управления МВД по Дагестану по состоянию на 15:15 мск 26 июля нет информации о задержании Идриса Юсупова.

Правозащитники считают, что задержания прихожан у мечети "Тангим" являются формой давления на салафитскую общину Дагестана. "Кавказский узел" также ведет хронику закрытия мечетей в Дагестане.

Примечание:

"Журналисты в Дагестане считают перевод Велимурадова в советники главы республики "почетной отставкой", "Резолюция с требованием отставки Абдулатипова принята в Москве", "Дагестанские журналисты сравнили отставку трех чиновников с жертвоприношением".

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