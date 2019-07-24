Подозреваемый по делу об убийстве российского военного арестован в Армении

24 июля 2019, 17:19

Генпрокуратура Армении сообщила об аресте на 40 дней находящегося в международном розыске подозреваемого по делу об убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина. Силовики арестовали владельца подмосковного бара, где произошел инцидент, заявил источник.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 июня стало известно, что по делу об убийстве Никиты Белянкина задержаны четыре человека, среди них выходцы из Армении. 6 июня суд арестовал обвиняемого в убийстве Белянкина Сергея Ходжаяна, а также обвиненным в хулиганстве Нарека Степаняна и Сурена Маркосяна на два месяца. Обвиняемые не признали вины.

Бывший боец спецназа Главного управления Генштаба Никита Белянкин был убит в Подмосковье в ночь на 2 июня, после того как вмешался в драку возле одного из кафе в Красногорске. Он попытался помочь мужчине, которому в ходе потасовки нанесли ножевое ранение, и сам получил удар ножом в область сердца, от которого умер. Следствие возбудило два уголовных дела - об убийстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Правоохранительные органы Армении арестовали подозреваемого по делу об убийстве Никиты Белянкина, со ссылкой на руководителя отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян сообщает сегодня NEWS.am.

"Генпрокуратура Армении обратилась к российским коллегам, сообщив об аресте, попросив передать нам дело для уголовного преследования в отношении арестованного", - цитирует сегодня Хачатрян РИА «Новости». По словам представителя надзорного ведомства, срок содержания под стражей подозреваемого составляет 40 дней.

"В Армении арестован Григор Оганян, владелец бара "Бир Хаус"( в Красногорском районе Подмосковья). Это там, где началось избиение двух посетителей заведения, за которых вступился Никита Белянкин", - приводит сегодня слова источника в силовых структурах ТАСС.

По данным другого источника агентства, Оганян скрылся от следствия и покинул Россию на следующий день после конфликта.

Напомним, что по данным "Коммерсанта", Никита Белянкин до увольнения служил по контракту в подразделении ГРУ Минобороны и не менее двух раз бывал в служебных командировках в Сирии. Там он, по данным СМИ, участвовал в боях за Пальмиру и Алеппо. За это Белянкин был отмечен ведомственными наградами и представлен к государственной награде.