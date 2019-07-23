Защита Рашида Майсигова обжаловала его арест

23 июля 2019, 21:12

Адвокат Магомед Аушев подал в Верховный суд Ингушетии жалобу на арест ингушского журналиста Рашида Майсигова. По словам Аушева, Майсигову предъявлено обвинение в хранении наркотиков.

Как писал "Кавказский узел", Рашид Майсигов был задержан 12 июля после обыска, в ходе которого у него в доме были найдены пакетик с белым порошком и листовки. По словам адвоката, Майсигов после задержания жаловался на пытки током. 16 июля Магасский райсуд избрал для журналиста меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

Майсигов сотрудничал с изданием "Фортанга", которое освещает протесты в Ингушетии. В последнее время журналист жаловался на угрозы неизвестных лиц в связи с его работой.

Решение суда об аресте Рашида Майсигова обжаловано в Верховном суде Ингушетии, рассмотрение апелляции назначено на 25 июня, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Магомед Аушев.

По его словам, обвинение журналисту предъявлено в пятницу, 19 июля. «Майсигову вменяют в вину хранение наркотических веществ в особо крупных размерах (часть 2 статьи 228 УК РФ). По листовкам ничего не инкриминировали», - заявил Магомед Аушев.

Он назвал это обвинение «предварительным», уточнив, что оно было предъявлено следствием, чтобы обосновать содержание журналиста под стражей.

В настоящее время Майсигов находится в СИЗО города Карабулак. «Я посещал его в пятницу (19 июля), он чувствует себя немного подавленно. Жалоб нет, но выглядел усталым, темные круги под глазами. Он просил лекарства, мать передала ему, так как из-за стресса у него обострилось аллергическое заболевание», - рассказал адвокат.

Он добавил, что защита планирует после рассмотрения жалобы на арест добиваться генетической экспертизы, чтобы доказать, что Майсигов не употреблял наркотики. Напомним, ранее Аушев сообщил, что смывы с рук журналиста показали положительный результат на наркотики, а анализ крови — отрицательный, и в связи с этим защита решила ходатайствовать о проведении генетической экспертизы по ногтям, волосам.