Жители Адыгеи призвали власти ускорить реакцию на заявки о подтоплении

23 июля 2019, 22:41

Все подавшие заявки получат помощь по очистке домов и дворов после подтопления в Яблоновском и Энеме, заверили в администрации Тахтамукайского района. Спасательные службы слишком медленно реагируют на заявки, и пострадавшим приходится самим расчищать дворы, рассказали местные жители.

"Кавказский узел" писал, что после сильных дождей в Краснодаре и Тахтамукайском районе Адыгеи 21 июля были подтоплены жилые дома, дворы, участки улиц и дорог. В Адыгее больше всего пострадал поселок Яблоновский, где на 22 июля было зарегистрировано 32 сообщения о подтоплении.

Сегодня в администрации Тахтамукайского района Адыгеи корреспонденту «Кавказского узла» сообщили, что комиссия выявила 53 подтопленные придомовые территории в Яблоновском, а в поселке Энем пострадало 28 домовладений. В 23 дома зашла вода, но ее уровень не поднялся выше 10 сантиметров, сообщил сотрудник администрации. При этом он отметил, что обследование пострадавших от подтопления улиц еще продолжается и заявки по расчистке придомовых территорий продолжают поступать.

«Помощь по расчистке придомовых территорий получат все обратившиеся, людей и техники достаточно. Общий ущерб будет посчитан после завершения обследования домовладений. Все пострадавшие дома пригодны для дальнейшего проживания», - сказал представитель администрации Тахтамукайского района.

Спасательные службы района работают в состоянии повышенной готовности, так как до конца недели здесь еще ожидаются осадки.

По данным погодного сервиса"Кавказского узла", сегодня в ауле Тахтамукай, административном центре Тахтамукайского района Адыгеи, была облачная погода без осадков при температуре +27 градусов днем и +19 ночью, ветер 7 метров в секунду. В ночь на 24 июля осадков также не ожидается, температура воздуха также составит +19 градусов, ветер стихнет до 3 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России, предусматривающий возможность читателям корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Жительница поселка Яблоновский Ирина Карлина сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что ее семья подавала заявку на расчистку придомовых территорий в администрацию Тахтамукайского района, но из-за промедления с реакцией властей вынуждена сама очищать свои участки от наносов ила и камней.

«Мы несколько раз звонили в администрацию, нам сказали: техника работает на соседних улицах, ждите. Но прогноз погоды неблагоприятный, а сегодня нет дождя, сколько ждать, непонятно, пришлось своими силами расчищать участки», - рассказала женщина, отметив, что вода повредила все посаженное в саду и в огороде, так как поток нес с собой глину и камни.

«Остались без урожая, это уже понятно. Вода в доме была где-то 10-15 сантиметров, естественно, испорчены все напольные покрытия, непонятно, что будет с бытовой техникой. Комиссия к нам приходила, мы так и не поняли, будут ли нам платить компенсации или нет», - добавила жительница поселка.

Житель поселка Яблоновский Эдуард Агапитов рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что коммунальные службы по его заявке прибыли сегодня в 10:00 утра и помогли очистить придомовую территорию и дом от наносов.

«Очень медленно работают, другие люди тоже ждут. Но почистили хорошо, комиссия приходила, посмотрели, акт составили, что особо ничего не испорчено у меня, кроме насаждений, и дали понять, что компенсаций не будет», - рассказал мужчина.

По его словам, вода зашла в его дом, была затоплена котельная. «Котельная у нас в цокольном этаже, там воды было примерно 20-30 сантиметров, пока не включаю котел, хочу его просушить, боюсь, что вышел из строя», - сказал Агапитов.

Его сосед Адам Коблев сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что в его дом вода также зашла, кроме того, затопило все надворные постройки, в которых содержится домашняя птица.

«Я свой дом застраховал, в том числе от стихийных бедствий, поэтому мне вообще не важно, что там заплатят [власти]. Ко мне уже приезжал представитель страховой компании, составили необходимые документы для страховых выплат. Я всем советую страховать жилье, нас часто здесь топит, а финансовой помощи от государства никогда не было», - отметил мужчина.

Адвокат Краснодарской коллегии адвокатов Наталья Баянова разъяснила в комментарии корреспонденту «Кавказского узла», что поскольку режим ЧС в подтопленных населенных пунктах Адыгеи не вводился, то пострадавшие вряд ли получат компенсации за порчу имущества. Возмещение ущерба за утерянное жилье регламентируется статьей 18 закона "О защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера" и постановлением правительства номер 561 "О государственных жилищных сертификатах, выдаваемых гражданам РФ, лишившимся жилья в результате ЧС". В 2019 году вступил в силу закон о добровольном страховании жилья от утраты в стихийных бедствиях, по которому будет возмещаться ущерб только за застрахованное жилье.

«Поскольку ЧС в данном случае не объявлена, претендовать на какие-либо выплаты пострадавшие не могут. Им должны разъяснить, что если дома находятся в зоне потенциального подтопления, то они должны застраховать свои дома», - резюмировала Баянова.

При этом адвокат отметила, что каждый из пострадавших вправе обратиться в суд, если считает, что его жилищу нанесен существенный ущерб и через суд требовать возмещения ущерба.