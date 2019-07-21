Игроки "Сочи" и "Зенита". стопкадр видео matchtv.ru

21 июля 2019, 23:48

"Сочи" проиграл свой первый домашний матч в Российской премьер-лиге

Футболисты "Сочи" проиграли в матче второго тура Российской премьер-лиги сезона 2019/20 питерскому "Зениту".

Поединок, прошедший сегодня на стадионе "Фишт", начался в 21.30 и завершился в 23.29 мск со счетом 0:2. Его посетили 35 102 зрителей, говорится в протоколе матча, опубликованном на сайте РПЛ. 

Первый гол гости из Санкт-Петербурга забили с пенальти на 30-й минуте, отличился иранец Сердар Азмун. Увеличил преимущество своей команды на 83-й минуте Магомед Оздоев.

ФК "Сочи" впервые участвует в высшем дивизионе чемпионата России, клуб был образован в 2018 году на основе петербургского "Динамо". В прошлом сезоне сочинская команда выступала в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги, по итогам которого заняла второе место и получила прямую путевку в РПЛ, сообщил ТАСС. Матч против "Зенита" стал для "Сочи" первым домашним поединком в рамках чемпионата России. 

Букмекеры не верили в победу дебютантов РПЛ. Так, 20 июля ставки на победу сочинцев принимались с коэффициентом 5,6-6,35, на ничью - 3,8-4,2, сообщило агентство РБК.

После двух туров "Сочи" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, не набрав ни одного очка и не забив ни одного гола. 

Свой следующий поединок сочинцы сыграют на выезде против "Краснодара". 

Примечание:

"Ростов" добился ничьей в матче против "Спартака", "Краснодар" победил ЦСКА со счетом 2:0", "Матч "Краснодара" с "Валенсией" вызвал ажиотаж среди болельщиков".

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