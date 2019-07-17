Глава армянского села рассказал об обстрелах домов и полей

17 июля 2019, 14:55

Вооруженные силы Азербайджана сегодня ночью обстреляли армянское село, пули попали по крышам домов, сообщили в Минобороны Армении. Обстрелы ведутся с 11 июля по посевным полям, чтобы там вспыхнул пожар, заявил глава сельской общины.

"Кавказский узел" ранее писал, что Минобороны Нагорного Карабаха заявил, что азербайджанские военные с 7 по 13 июля более 90 раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения, произведя порядка 800 выстрелов.

Азербайджанская сторона констатировала почти полное прекращение обстрелов после встречи представителей министерств иностранных дел Армении и Азербайджана, состоявшейся 20 июня.

Азербайджанские вооруженные силы сегодня ночью обстреляли село Елпин Вайоцдзорской области Армении, сообщил пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян. По его словам, обстрел села производился со стороны азербайджанского города Нахичевань. "Обстрел не был интенсивным, но пули попали на крыши домов", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Ованнисян.

В ведомстве также отметили, что вечером 15 июля на границе Нахичевани и села Хачик Вайоцдзорской области Армении вспыхнул пожар.

Обстрелы с нахичеванской стороны по селу ведутся уже несколько дней, и в основном стреляют по посевным полям, чтобы вспыхнул пожар, заявил глава общины Елпин Хорен Аветисян. По его словам, вспыхнувший после обстрела 11 июля пожар потушили армянские военные вместе с местными жителями. Вечером 13 июля после обстрела пожар начался вблизи поля с пшеницей, отметил глава общины. "Пожар потушили собственными силами. Поехали на 15 машинах, по дороге тоже стреляли. Обстреляли село и 14, и 15 июля. А сегодня ночью пули попали на крышу дома на окраине села", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Аветисян, добавив, что об инциденте он информировал Красный Крест.

Видео пожара 15 июля вблизи села Хачик опубликовал на своей странице в Facebook армянский священник Тер-Ованнес Матевосян. По словам священника, "пожар вспыхнул либо близ азербайджанских позиций, либо на нейтральной территории", он предположил, что причиной инцидента стала стрельба азербайджанских вооруженных сил в рамках их учений. Армянские пожарные дежурили на своих посевных полях и пастбищах, чтобы в случае если пожар перекинется на армянскую сторону, сумели вовремя потушить, перевел слова Матевосяна корреспондент "Кавказского узла".

"Виден также свет фонарей, скорее всего, огонь пытаются потушить. Но площадь огня, предположительно, больше километра, и есть несколько очагов", - процитировал 16 июля Матевосяна "Спутник-Армения".

Пожар был потушен силами армянской стороны, сообщил глава села Хачик Овик Смбатян. "Мы перешли границу и потушили пожар. Нельзя было допустить, чтобы пожар перекинулся на нашу сторону, сгорели бы все посевные площади", - перевел комментарий Смбатяна журналистам корреспондент "Кавказского узла". По словам Смбатяна, со своей стороны пожар тушили и азербайджанские военные, расстояние между которыми с армянскими жителями было около 50 метров.

На сайте Минобороны и МИД Азербайджана, по данным на 14.00 мск сегодня, нет комментариев по поводу заявлений представителей армянской стороны. По данным оборонного ведомства Азербайджана, на сегодняшнее утро, 17 июля, как и каждый день, начиная с 23 июня, "на линии соприкосновения войск наблюдалась относительно спокойная обстановка, на некоторых участках фронта режим прекращения огня нарушался редкими одиночными выстрелами".

Перемирие в зоне нагорно-карабахского конфликта было объявлено в апреле 2016 года, после нескольких дней активных боевых действий с применением танков и артиллерии. Однако фактически вооруженное противостояние остановлено не было, отмечается в материале "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Более двух лет стороны конфликта выдвигали обвинения в нарушении режима прекращения огня, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", опубликованной на "Кавказском узле".

Напомним, что миссия ОБСЕ 11 июля не зафиксировала нарушений перемирия в зоне карабахского конфликта.

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