Подозреваемый в причастности к террористам задержан на Верхнем Ларсе

12 июля 2019, 18:59

Силовики задержали сегодня на границе России и Грузии иностранца с поддельными штампами в паспорте, он заподозрен в причастности к боевикам, сообщило ФСБ.

Подозреваемый, уроженец одной из среднеазиатских республик, был задержан на международном пункте пропуска Верхний Ларс. "41-летний мужчина предъявил на паспортный контроль документ, в котором оказалось более десяти поддельных дата-штампов", - сообщило Погрануправление ФСБ по Северной Осетии.

Задержанный заявил, что едет из Москвы в гости к соотечественнику в Тбилиси, но не смог ответить на уточняющие вопросы пограничников, утверждает ведомство. Согласно результатам проведенной на месте проверки, иностранец "поддерживает связь с эмиссарами международных террористических организаций", информировал "Интерфакс".

ФСБ сообщила, что задержанный будет передан спецслужбам государства, из которого тот приехал. "Причастностью иностранного гражданина к террористической деятельности теперь будут разбираться спецслужбы соответствующего государства", - процитировало сегодня на своем сайте сообщение Погрануправления ФСБ североосетинское издание "Крылья".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в сентябре 2018 года житель Ставропольского края, задержанный на границе с Грузией по подозрению в попытке уехать в Сирию и присоединиться к боевикам, был приговорен к четырем годам колонии.