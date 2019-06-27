Черкесский суд отказался наказать следователя по делу о хищении маткапитала

27 июня 2019, 23:37

Следователь, на которого пожаловалась жительница Карачаево-Черкесии Анжелина Карова, недостаточно долго занимался этим делом, чтобы говорить о его бездействии, постановил 26 июня суд. Представитель потерпевшей решила обжаловать это решение суда.

Как писал "Кавказский узел", в начале июня жительница Карачаево-Черкесии Анжелина Карова пожаловалась на затягивание уголовного дела о мошенничестве с ее сертификатом на материнский капитал. Прокуратура нашла нарушения в деле, но следствие не устраняет их, заявила потерпевшая.

Анжелина Карова хотела приобрести на маткапитал комнату в общежитии, но оформление сделки доверила посредникам. Одна из посредниц, Мариям Караева, признала свою вину в обналичивании материнского капитала Каровой и хищении денег. В марте прокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение и вернула дело на дополнительное расследование. Ведомство посчитало, что следователи не оценили роль в преступлении двух других посредниц, которые проходят по делу в статусе свидетелей.

Следователь, на которого пожаловалась потерпевшая, на заседании Черкесского городского суда 26 июня заявил, что не допускал никаких нарушений. Представитель прокуратуры также просил суд не удовлетворять жалобу. "Не приведено ни одного довода, обосновывающего незаконность действия (бездействия) следователя", - сказал он. В свою очередь, представитель Анжелины Каровой, ее мать Галимат Охтова заявила в суде, что неоднократно обращалась в полицию и прокуратуру, прося ускорить рассмотрение дела.

Суд решил, что с 17 мая, когда следователь принял уголовное дело, по 3 июня, когда потерпевшая подала в суд жалобу на него, прошло слишком мало времени, чтобы говорить о бездействии. "Доводы Охтовой о неэффективности принимаемых следствием мер по раскрытию преступления с момента возбуждения уголовного дела не могут быть приняты во внимание, поскольку такого требования заявитель не выдвигал", - говорится в постановлении суда, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Галимат Охтова заявила сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что обжалует это решение в Верховном суде Карачаево-Черкесии. "Следователь пришел в суд без всяких документов. Он не смог сказать, что было сделано за эти четыре месяца. Он не провел проверку на детекторе лжи. Сказал, что одну из трех женщин три-четыре месяца не может найти. Однако когда я вышла, я тут же позвонила ей, и она взяла трубку. Она мне сказала, что она все время дома, никуда не уезжала и что никто ее не искал. Что это, как не волокита?" - сказала Галимат Охтова.

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, предварительное следствие по уголовному делу должно быть завершено в срок, не превышающий двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела, пояснила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Лиза Шак. В особых случаях этот срок может быть продлен до 12 месяцев, а если дело возвращается на дорасследование, к сроку расследования добавляется один месяц, отметила она.

На сайте Черкесского горсуда по состоянию на 23.36 мск 27 июня нет информации о решении по жалобе Каровой.