Туристка эвакуирована с горного перевала в Карачаево-Черкесии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В горах Карачаево-Черкесии получила травму туристка из Санкт-Петербурга, спасатели спустили ее на носилках в Архыз.

"Кавказский узел" писал, что в конце июля спасатели на вертолете эвакуировали с гор Карачаево-Черкесии туриста, который травмировал ногу.

Спасатели Карачаево-Черкесии 11 августа эвакуировали с горного перевала туристку, получившую травму, пишет "Интерфакс" со ссылкой на региональное Главное управление МЧС.

По данным спасателей, 26-летняя туристка из Санкт-Петербурга травмировалась между перевалами Олений и Раздельный. Она путешествовала в составе незарегистрированной туристической группы.

На носилках девушку транспортировали в поселок Архыз, где передали врачам. О состоянии ее здоровья не сообщается.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.