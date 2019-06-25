Взрыв произошел на заводе в Дагестане 

25 июня 2019, 14:35

Кислородный баллон взорвался сегодня на машиностроительном заводе "Дагдизель" в Каспийске, пострадавших нет, сообщили в МЧС.

По данным ведомства, информация об инциденте на заводе поступила спасателям в 12:50 мск.

"Произошел хлопок кислородного баллона без последующего горения. Разрушений нет, выбиты стекла, никто не пострадал", - цитирует представителя ГУ МЧС по Дагестану "Интерфакс".

На месте находится пожарный караул, две единицы техники, пишет со ссылкой на ведомство ТАСС.

На сайте дагестанского управления МЧС к 14.30 мск нет информации о происшествии.

Завод "Дагдизель" - одно из старейших промышленных предприятий в Дагестане, основанное в 1932 году. В 2008 году завод вошел в состав государственного холдинга "Концерн "Морское подводное оружие - Гидроприбор", а в 2015 году - в состав АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение". Предприятие специализируется на гражданской и военной продукции. Основные направления деятельности - выполнение оборонных заказов, а также производство судовых промышленных дизельных двигателей, сообщается на сайте АО "Завод "Дагдизель".