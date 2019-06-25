25 июня 2019, 14:35

Взрыв произошел на заводе в Дагестане 

Кислородный баллон взорвался сегодня на машиностроительном заводе "Дагдизель" в Каспийске, пострадавших нет, сообщили в МЧС.

По данным ведомства, информация об инциденте на заводе поступила спасателям в 12:50 мск.

"Произошел хлопок кислородного баллона без последующего горения. Разрушений нет, выбиты стекла, никто не пострадал", - цитирует представителя ГУ МЧС по Дагестану "Интерфакс".

На месте находится пожарный караул, две единицы техники, пишет со ссылкой на ведомство ТАСС.

На сайте дагестанского управления МЧС к 14.30 мск нет информации о происшествии.

Завод "Дагдизель" - одно из старейших промышленных предприятий в Дагестане, основанное в 1932 году. В 2008 году завод вошел в состав государственного холдинга "Концерн "Морское подводное оружие - Гидроприбор", а в 2015 году - в состав АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение". Предприятие специализируется на гражданской и военной продукции. Основные направления деятельности - выполнение оборонных заказов, а также производство судовых промышленных дизельных двигателей, сообщается на сайте АО "Завод "Дагдизель".

Примечание:

"Боеприпасы взорвались во время пожара в Махачкале", "Человек госпитализирован после взрыва газа в дагестанском селе", "Завод «Дагдизель» решил наладить выпуск зенитных установок".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

25 июня 2019, 16:10

  • Состояние участниц голодовки в Дербенте ухудшилось

    Матери двух дербентцев, задержанных по подозрению в хранении оружия, второй день проводят голодовку у здания горотдела полиции. Елена Барзукаева пожаловалась на приступ болезни, а Шаганаз Рабаданова по рекомендации врачей провела ночь дома и утром вернулась на место проведения акции.

25 июня 2019, 15:33

25 июня 2019, 15:21

  • Полиция Сочи начала проверку ДТП с участием рейсового автобуса

    Жертвами дорожной аварии, произошедшей 24 июня с участием рейсового автобуса вблизи Сочи, стали десять человек, в том числе двое детей. Сотрудники полиции организовали проверку причин ДТП, сообщили сегодня в МВД Кубани. Пассажиры автобуса рассказали детали аварии.

25 июня 2019, 15:16

25 июня 2019, 14:57

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Аналитика

Все статьи

Документы

Все документы

Справочник

Все справки