Жители поселка в Ростовской области пожаловались на проблемы с подачей воды

24 июня 2019, 08:35

Около 30 жителей поселка Пригородный провели 23 июня сход, на котором рассказали, что полтора месяца вынуждены обходиться без питьевой воды. Жалоб от людей на проблемы с водоснабжением не поступало, заверили в администрации Красносулинского района.

Около 30 жителей посёлка Пригородный собрались 23 июня у поселковой администрации, передает корреспондент "Кавказского узла". По их словам, люди возмущены, что второй месяц они вынуждены выживать без воды.

Наталия Касьянова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что живет с двумя маленькими детьми, муж военный, сейчас его нет дома.

"Вода из крана не идёт с 10 мая... В основном питьевую воду приходится покупать, из колодца на окраине посёлка воду использовать нельзя, об этом говорит табличка на нем", - сказала она.

По ее словам, в нижней части поселка, где в основном расположен частный сектор, вода ещё есть, а в многоквартирные дома она не доходит.

"Детей не искупать, пищу не приготовить, мы просто выживаем", - пожаловалась Касьянова.

"Муж возит воду из ближайшего города. Но скоро он уедет на вахту, и я не знаю, что буду делать", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Дарья Шевцова.

"У меня двое детей, они хотят пить, их нужно купать, стирать, а стирать в той воде, которую сейчас... начали привозить раз в три дня, нельзя. Вода воняет, после того как она постоит, на дне образовывается осадок", - сообщила она.

По ее словам, купаться приходится ездить всей семьёй к маме, а питьевую воду муж на своей машине привозит из Петровского источника в Красном Сулине.

"И, главное, нам чиновники не говорят, когда наладят подачу воды. Толком даже причину с перебоями объяснить не могут", - возмущается Шевцова.

Из-за отсутствия воды в поселке закрыли единственный детский садик, сказала она.

"Говорят, воды нет, детей принимать мы не можем... У кого нет родственников на пенсии, тем приходится сидеть с детьми", - пояснила Шевцова.

Пенсионерка Тамара Матвеева возмущена тем, что воду, которую подвозят раз в три дня на водовозке, "использовать можно разве что для смыва унитаза".

"Вчера привозили воду, я немного смогла набрать, но она очень воняет, и когда я ее перелила в тазик, на дне образовался налёт. Я даже стирать в этой воде боюсь, не хочу, чтобы поломалась стиральная машинка, новую купить для меня будет проблема", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"Я живу на первом этаже, но в силу своего возраста, мне трудно носить воду с водовозки в квартиру", - пожаловалась 83-летняя Галина Соколова. По ее словам, иногда ей помогают соседи.

"У меня есть еще один туалет на улице. Хожу туда, а тем, что в квартире, не пользуюсь, чтобы экономить воду. Так многие поступают", - сказала Соколова.

Тем, у кого туалета нет на дворе, "либо приходится расходовать драгоценную воду, либо... люди бегают по кустам", - отметила пенсионерка.

80-летняя Вера Брунилина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что живет на втором этаже.

"Мне трудно носить воду. Сейчас практически ничего не стираю и не купаюсь, то, что смогу поднять на второй этаж, использую для питья и приготовления пищи", - пожаловалась она.

"Сети очень старые, запитаны от скважины и периодически рвутся, их ремонтируют... В целом же проблем с водоснабжением [в поселке] нет, жалоб не поступало, прокомментировал корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главы администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Роман Свердлов.

"Кавказский узел" также писал, что 18 апреля после обрушения канализационного коллектора в Таганроге был введен режим чрезвычайной ситуации. Городские власти сообщили, что угрозы жизни населения нет, водоснабжение и водоотведение не нарушено, но на время ремонта запрещено движение транспорта по некоторым улицам. 24 апреля губернатор Ростовской области Василий Голубев пообещал, что основная часть ремонта завершится к концу 2020. Горожане сообщили об обвалах земли около своих домов.