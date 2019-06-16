Абубакар Ризванов и его адвокаты Рафидин Курбанов и Леонид Заикин на заседании суда. Фото Патимат Махмудовой для "Кавказского узла".

16 июня 2019, 15:02

Защита убедила суд не спешить с арестом Абубакара Ризванова

Следствие не обосновало версию о том, что глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов, журналист Абдулмамин Гаджиев и житель Дагестана Кемал Тамбиев финансировали террористов, заявил в суде адвокат Ризванова. Суд согласился отложить на двое суток решение о мере пресечения Ризванову.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Советский райсуд Махачкалы отложил на двое суток решение о мере пресечения для сотрудника "Черновика" Абдулмумина Гаджиева и жителя Дагестана Кемала Тамбиева (также упоминается в СМИ как Тембиев), задержанных 14 июня по делу о финансировании терроризма. При этом Тамбиев был доставлен в суд со следами физического насилия на лице.

Глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов – один из трех задержанных по делу о финансировании терроризма, наряду с Гаджиевым и Тамбиевым. Всего по делу подозреваются 11 человек, в том числе дагестанский проповедник Абу Умар Саситлинский (Исраил Ахмеднабиев). Проповедника следствие считает организатором финансирования террористов через "благотворительные фонды" под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Саситлинский отверг свою причастность  к перечислению денег террористам.

Советский райсуд Махачкалы сегодня по ходатайству защиты продлил на двое суток срок задержания Абубакара Ризванова. В материалах дела отсутствуют рапорты, которые являются основанием для возбуждения уголовного дела, пояснил позицию защиты адвокат Рафидин Курбанов.

"Мы ходатайствуем, чтобы следствие представило их и другие материалы, на основании которых было возбуждено уголовное дело", - сказал адвокат, уточнив, что защите также нужно время, чтобы собрать характеризующие Ризванова материалы.

Следователь в свою очередь ходатайствовал об аресте Ризванова, мотивировав это тем, что он подозревается в совершении особо тяжкого преступления и, оставаясь на свободе, может скрыться от следствия и оказать давление на других участников процесса, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на заседании.

Отметим, что 15 июня одиночные пикеты в поддержку журналиста Гаджиева провели его коллеги из "Черновика", журналисты других изданий, родственники и друзья. Они потребовали освободить журналиста.

Примечание:

"Опубликована петиция в защиту журналиста Гаджиева", "Создан общественный комитет в поддержку журналиста Гаджиева", "Пикетчики в Махачкале назвали абсурдными подозрения в адрес Абдулмумина Гаджиева".

Автор: Патимат Махмудова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

16 июня 2019, 16:18

16 июня 2019, 13:37

  • Кемал Тамбиев пожаловался в суде на избиение

    Житель Дагестана, подозреваемый наряду с журналистом Гаджиевым в финансировании терроризма, был доставлен в суд со следами физического насилия и рассказал на заседании, что был избит.

16 июня 2019, 12:25

16 июня 2019, 11:18

  • Суд продлил срок задержания Абдулмумина Гаджиева

    Суд в Махачкале продлил на 48 часов срок задержания редактора издания "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, подозреваемого в финансировании терроризма. Предоставленных следствием материалов пока недостаточно для того чтобы решить вопрос об аресте журналиста, решил судья.

16 июня 2019, 10:49

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии

Аналитика

Все статьи