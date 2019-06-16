Защита убедила суд не спешить с арестом Абубакара Ризванова

16 июня 2019, 15:02

Следствие не обосновало версию о том, что глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов, журналист Абдулмамин Гаджиев и житель Дагестана Кемал Тамбиев финансировали террористов, заявил в суде адвокат Ризванова. Суд согласился отложить на двое суток решение о мере пресечения Ризванову.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Советский райсуд Махачкалы отложил на двое суток решение о мере пресечения для сотрудника "Черновика" Абдулмумина Гаджиева и жителя Дагестана Кемала Тамбиева (также упоминается в СМИ как Тембиев), задержанных 14 июня по делу о финансировании терроризма. При этом Тамбиев был доставлен в суд со следами физического насилия на лице.

Глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов – один из трех задержанных по делу о финансировании терроризма, наряду с Гаджиевым и Тамбиевым. Всего по делу подозреваются 11 человек, в том числе дагестанский проповедник Абу Умар Саситлинский (Исраил Ахмеднабиев). Проповедника следствие считает организатором финансирования террористов через "благотворительные фонды" под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Саситлинский отверг свою причастность к перечислению денег террористам.

Советский райсуд Махачкалы сегодня по ходатайству защиты продлил на двое суток срок задержания Абубакара Ризванова. В материалах дела отсутствуют рапорты, которые являются основанием для возбуждения уголовного дела, пояснил позицию защиты адвокат Рафидин Курбанов.

"Мы ходатайствуем, чтобы следствие представило их и другие материалы, на основании которых было возбуждено уголовное дело", - сказал адвокат, уточнив, что защите также нужно время, чтобы собрать характеризующие Ризванова материалы.

Следователь в свою очередь ходатайствовал об аресте Ризванова, мотивировав это тем, что он подозревается в совершении особо тяжкого преступления и, оставаясь на свободе, может скрыться от следствия и оказать давление на других участников процесса, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на заседании.

Отметим, что 15 июня одиночные пикеты в поддержку журналиста Гаджиева провели его коллеги из "Черновика", журналисты других изданий, родственники и друзья. Они потребовали освободить журналиста.