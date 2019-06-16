Акция в поддержку Абдулмумина Гаджиева проходит в Махачкале

16 июня 2019, 10:49

Коллеги, родные и друзья сотрудника дагестанского издания "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, подозреваемого в финансировании терроризма, поочередно проводят одиночные пикеты у здания суда, где проходит процесс по избранию ему меры пресечения.

Как писал "Кавказский узел", 15 июня в Махачкале напротив здания Советского райсуда, который должен был определить Абдулмумину Гаджиеву меру пресечения, на одиночные пикеты в поддержку журналиста вышли его коллеги из "Черновика", журналисты других изданий, родные и друзья. Они потребовали освободить Гаджиева. Коллеги назвали его представителем независимой прессы и задержание расценили как пример угрозы для активистов. Советский райсуд Махачкалы 15 июня не стал рассматривать вопрос о мере пресечения журналисту, заседание было перенесено на 16 июня.

Сегодня утром в Махачкале рядом со зданием Советского суда, где проходит заседание по избранию журналисту меры пресечения, собралась группа поддержки. Коллеги, родные и друзья Гаджиева, сменяя друг друга, стоят напротив здания суда в одиночных пикетах. Они требуют снять с журналиста все подозрения и освободить его. Сам процесс начался в 9:30 мск. Часть журналистов и группы поддержки зашла в зал суда, всех желающих туда не пустили, остальные продолжили акцию, передала корреспондент "Кавказского узла" в 10.19 мск.

Силовики задержали Абдулмумина Гаджиева 14 июня. По тому же делу о финансировании терроризма подозревается также дагестанский проповедник Абу Умар Саситлинский и еще девять человек. По словам источника в силовых структурах, задержаны не менее шести подозреваемых. Гаджиев вину не признает. О задержании семи человек, которые, по данным спецслужб, собрали более 38 миллионов рублей для боевиков запрещенных в России по решению суда и признанных террористическими организаций "Исламское государство" и "Джабхат-ан-Нусра", ФСБ России сообщила 13 декабря 2018 года. Эта сеть, как считает ФСБ, "была организована Абу Умаром Саситлинским".

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".