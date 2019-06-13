Пикетчики в Краснодаре потребовали сохранить троллейбусный маршрут

13 июня 2019, 07:29

В столице Кубани около 100 человек вышли 12 июня на пикет с требованием о сохранении троллейбусной линии на улице Красной.

Пикет прошел в Краснодаре на центральной площадке Чистяковской рощи. Акция была согласована с властями.

В акции участвовали около 100 человек, сообщил руководитель общественной инициативы "Городские решения" Дмитрий Воронов. "Участники были с плакатами. Они высказывались за сохранение троллейбусной линии на улице Красной. Все прошло без происшествий. Были правоохранители - примерно 15 человек. Мы приглашали представителей власти, но они не пришли", - цитирует Воронова портал "Юга.ру".

У участников пикета были лозунги: "Линию строили фронтовики для потомков. Уничтожают для кого?", "Требуем вернуть троллейбус на Красную", "За троллейбусы", "Нет троллейбуса, значит и нет льгот", "Как 12 электробусов заменят 60 троллейбусов?".

В ходе пикета было записано обращение к президенту России, в котором жители Краснодара попросили вернуть троллейбус на улицу Красную, и проведен сбор подписей под обращением.

Ранее активисты уже направляли обращение Владимиру Путину как лидеру Общероссийского народного фронта, сообщило со ссылкой на руководителя группы горожан "Транспортная инициатива" Марину Репещук издание Krasnodar.bezformata.com.

"Но 11 июня представитель местного отделения ОНФ дала ответ, что по этому вопросу уже давали разъяснения. Теперь мы будем обращаться к Путину как к президенту", - цитирует Репещук издание.

Подписи уже собирали ранее в течение двух вечеров на конечной остановке троллейбусов "Домбайская". Всего собрали 476 подписей.

Объявленный муниципалитетом проект по замене троллейбусов на электробусы по программе развития транспортной инфраструктуры предусматривает закупку 12 новых машин. На эти цели власти выделят более 120 миллионов рублей, еще 15 миллионов планируется потратить на демонтаж электрических проводов вдоль троллейбусной линии, сообщило 12 июня на своем сайте "Общественное телевидение".

"То, что говорят, что купят электробусы - это лишь малая капля в транспортной системе города. Они не смогут заменить то количество троллейбусов, которые отменяют", - цитирует Ивана Никифорова, члена общественной организации "Городские решения" телеканал.