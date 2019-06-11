Сухумский суд встал на сторону Лакербаи в споре с авторами учебника истории

11 июня 2019, 10:29

Горсуд Сухума 10 июня признал, что в школьном учебнике истории, изданном Минобрнауки Абхазии, приведены сведения, порочащие бывшего премьер-министра республики Леонида Лакербая.

Как писал "Кавказский узел", 24 апреля 2018 года Сухумский горсуд начал рассматривать иск о защите чести, достоинства и деловой репутации бывшего премьер-министра Абхазии Леонида Лакербаи. Лакербая подал иск к авторам школьного учебника истории Олегу Бгажбе и Станиславу Лакобе и Минобрнауки Абхазии. Авторы учебника, рассказывая о политическом кризисе 2014 года, указали, что Лакербая обещал покинуть свой пост, но ушел в отставку только через год после обещаний. Лакербая заявил, что не давал подобных обещаний, а авторы учебника выставили его трусом.

В апреле-мае 2014 года оппозиция требовала отставки правительства Лакербаи. 2 июня 2014 года, после того как президент Александр Анкваб ушел в отставку, Леонид Лакербая написал заявление об уходе с поста главы правительства, говорится в справке "Кавказского узла" "Политический кризис в Абхазии - 2014".

Сухумский горсуд "удовлетворил в полном объеме" исковые требования Леонида Лакербаи к Минобрнауки Абхазии, а также к Станиславу Лакобе и Олегу Бгажбе, сообщила 10 июня пресс-служба суда.

Суд признал несоответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Лакербаи сведения о том, что он обещал "покинуть свой пост еще в феврале 2013 г." и обязал издателя, Минобрнауки Абхазии, заретушировать в изготовленных экземплярах учебников эту фразу.

"Кроме того, суд обязал авторов Лакоба С.З., Бгажба О.Х. и издателя... опровергнуть... сведения путем опубликования за свой счет в газете «Республика Абхазия» резолютивной части решения по настоящему делу в течение 10 дней со дня вступления решения в законную силу", - говорится в сообщении, размещенном на сайте суда.

Решение вступит в силу через 20 дней, если не будет обжаловано в кассационной коллегии Верховного суда Абхазии, уточнила пресс-служба горсуда.

Беседу в кабинете секретаря Совета безопасности, во время которой, по словам Станислава Лакобы, Леонид Лакербая обещал уйти в отставку, суд расценил как частную, которую нельзя считать официальным заявлением чиновника, уточнил 10 июня "Sputnik-Абхазия".

Ранее в суде бывший секретарь Совета безопасности Станислав Лакоба заявил, что считает спорную фразу из учебника достоверной, основываясь на разговоре с Лакербая в феврале 2013 года. Лакербая возразил в суде, что это был частный разговор, в котором обсуждалась возможность отставки, но такого обещания не было.

Комментариев от представителей сторон относительно решения суда пока не поступало.

В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликована биографическая справка о Леониде Лакербае.