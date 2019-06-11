88-летний житель Дагестана впервые обратился за получением российского паспорта

11 июня 2019, 06:04

88-летний житель Дагестана Касум Садулаев не имеет документов и не получает пенсии. По словам его близких, мужчина в начале 90-х годов переехал из Грузии, российский паспорт не оформлял.

Сообщение от жительницы Дагестана о том, что у ее 88-летнего свекра нет российского паспорта, поступило на смс-сервис "Кавказского узла" 30 мая. "В Шушановке живет мой свекор 88 лет. Является гражданином России, вынужденный переселенец из Грузии. До сих пор нет паспорта, не получает пенсии, хотя при СССР работал в колхозах", - написала автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Корреспондент "Кавказского узла" связался с автором обращения Ажар Касумовой. Она рассказала, что ее 88-летний свекор Касум Садулаев переехал из Грузии в Дагестан в 1991-1992 годах.

"В Грузии он зарабатывал тем, что пас скот. Он сам не помнит, где родился. Говорит, наверное, в Грузии, откуда переехал в Чечню, потом в Дагестан. Никаких документов у него нет, только справка об утере паспорта", - рассказала Касумова.

"Свекор почти все время был в разъездах, пас скот в разных местах. У меня своя семья, были проблемы. Муж работал в ГАИ, его ранили, приходилось ухаживать за ним. Кроме того, у нас ребенок-инвалид, и ему нужно внимание и время. Сейчас, как немного появилось время и возможность, решила заняться этим вопросом", - ответила она на вопрос, почему семья раньше не обратилась в соответствующие органы для восстановления документов.

По словам Касумовой, она несколько лет назад обращалась в МВД с просьбой восстановить паспорт.

"Юристы вначале нам сказали, что нужен документ, что он не является гражданином Грузии. Два года ушло, чтобы получить такую справку. Потом выяснилось, что эта бумага не подтверждает его личность, и для получения российского паспорта она не нужна", - рассказала она.

В МВД предложили обратиться в суд

Корреспондент "Кавказского узла" обратился в управление по вопросам миграции МВД по Республике Дагестан. Представитель пресс-службы ведомства сообщил, что для уточнения всех деталей необходимо личное присутствие заявителей, и записал их на прием в соответствующий отдел.

После встречи с Касумом Садулаевым сотрудник МВД рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что у мужчины нет никаких документов, кроме свидетельства о заключении брака, однако супруга уже умерла.

"Он практически не видит, плохо слышит, его трудно опрашивать. Сотрудники управления проконсультировали родственницу, как можно выйти из положения. Со своей стороны мы окажем в дальнейшем всю необходимую помощь", - рассказал сотрудник пресс-службы.

Ажар Касумова подтвердила 10 июня, что вместе со свекром побывала в управлении по вопросам миграции.

"Нас внимательно выслушали. В качестве самого реального варианта восстановить паспорт предложили через суд по месту жительства вынести решение, что он проживает по данному адресу", - рассказала Касумова.

Для оформления пенсии обязательно нужен паспорт или вид на жительство заявителя, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы отделения Пенсионного фонда России по Республике Дагестан Альбина Сункулиева.

"Без этих документов заявления не принимаются. Со своей стороны, как только он получит паспорт, мы готовы быстро и без проволочек оформить пенсионные документы", - также сказала она.

Ситуацию осложняет отсутствие дипотношений между Россией и Грузией

Восстановление паспорта регламентируется рядом условий, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Ахмед Алиев.

"Обычно в МВД восстанавливают паспорт на основании документов, которые хоть как-то могут удостоверить личность. Направляются запросы по месту работы или учебы. В крайнем случае личность могут подтвердить свидетельские показания", - сказал он.

По его словам, осложнить затребование необходимых документов может отсутствие дипломатических отношений между Россией и Грузией.

Грузия считает Южную Осетию и Абхазию территориями, оккупированными Россией. Подробная информация о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии, а Грузия прекратила дипломатические отношения с Россией, размещена в "Справочнике" "Кавказского узла".

"Вопрос очень запутанный. Насколько известно, справка об отсутствии гражданства Грузии на руках имеется, но это не свидетельство о рождении. С юридической точки зрения, требования органов МВД о предоставлении положенных документов правомочны. Решение через суд установить личность заявителя, наверное, в данном случае единственный выход", - считает Алиев.