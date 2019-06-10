Ростовский активист арестован после публикации комментария в соцсети

10 июня 2019, 16:01

Под домашний арест отправлен ростовский активист «Ассоциации народного сопротивления» Владимир Бояринов, который заявил об избиении во время задержания силовиками, сообщил пресс-секретарь организации Никита Зайцев. Бояринов подозревается в том, что разметил в «ВКонтакте» комментарий с призывами к экстремизму.

Активист «Ассоциации народного сопротивления» Владимир Бояринов был задержан силовиками, которые доставили его в Волгодонск Ростовской области. Бояринов был отправлен под домашний арест по подозрению в «публичных призывах к экстремизму», говорилось в сообщении, размещенном на странице организации (6349 подписчиков) в социальной сети «ВКонтакте» 10 июня в 22.56 мск. По данным Ассоциации, поводом для возбуждения уголовного дела против Бояринова стал комментарий в "ВКонтакте", отмечается в посте, который к 15.50 мск сегодня собрал 26 лайков.

Максимальная санкция по данной статье - 5 лет заключения.

Владимир Бояринов был задержан силовиками в Москве 5 июня у метро «Павелецкая». «Два дня он провел в отделении полиции, после чего его перевезли в Волгодонск. Бояринов сообщил, что по дороге в Ростовскую область (силовики) избили его», - цитирует сегодня пресс-секретаря «Ассоциации народного сопротивления» Никиту Зайцева «Новая газета».

По словам Зайцева, ранее, в Волгодонске суд избрал Бояринову меру пресечения. Ранее, 27 мая, силовики были в доме у Бояринова, где заявили его матери о возбуждении уголовного дела после публикации им комментария в соцсети 28 июля 2018 года, привели 9 июня слова Зайцева «МБХ медиа».

Осенью 2016 года силовики допрашивали Бояринова из-за комментария на странице активистки Дарьи Полюдовой в «ВКонтакте», но уголовное дело возбуждено не было, отмечает сегодня «ОВД-Инфо».

В 2015 году суд признал Дарью Полюдову виновной в публичных призывах к сепаратизму и экстремизму и приговорил к двум годам колонии-поселения. 20 октября 2017 года Дарья Полюдова вышла на свободу, говорится в ее биографии на "Кавказском узле". 31 января Полюдова стала лауреатом премии имени Андрея Сахарова "За журналистику как поступок".

На сайте Волгодонского райсуда на 15.10 мск сегодня нет информации об аресте Владимира Бояринова. На сайтах прокуратуры ростовской области, а также ростовского управления СКР также нет официального подтверждения об аресте и возбуждении уголовного дела против Бояринова, по состоянию на 15.10 мск сегодня.

Напомним, что 7 июня на акции в поддержку Голунова в Москве была задержана кубанская активистка Дарья Полюдова. Ей вменили повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП), написали "МБХ-медиа".

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