Въезд в Национальный парк "Приэльбрусье". Фото Анны Черныш для "Кавказского узла"

06 июня 2019, 16:21

Руководители "Звезды Эльбруса" вновь объявили голодовку

Сегодня гендиректор гостиницы "Звезда Эльбруса" Жанна Мазихова и собственник и бывший гендиректор ЗАО "Звезда Эльбруса" Артур Байдаев объявили голодовку, добиваясь решения вопроса с лишением их имущества.

Как писал "Кавказский узел", директор гостиницы "Звезда Эльбруса" Жанна Мазихова и ее супруг, учредитель ЗАО "Звезда Эльбруса" Артур Байдаев с 26 июня по 14 июля 2017 года проводили голодовку, протестуя против захвата их имущества и бездействия прокуратуры. В марте 2018 года руководители гостиницы отказались в знак протеста от голосования на выборах президента России.

Предприниматели утверждают, что имущество ЗАО "Звезда Эльбруса" и прилегающий к гостинице участок Национального парка "Приэльбрусье", взятый в аренду на 49 лет, были захвачены рейдерами. Они требуют отменить приговор Нальчикского горсуда, признавшего Байдаева виновным в незаконном получении кредита в размере семи миллионов рублей. Также Мазихова требует вернуть имущество ЗАО "Звезда Эльбруса".

С 8 часов утра сегодняшнего дня возобновлена акция протеста в форме голодовки, заявила корреспонденту "Кавказского узла" по телефону Жанна Мазихова. "Мы снова начинаем голодовку с сегодняшнего утра и на неопределенное время, до тех пор, пока не будут решены вопросы, рассмотрения которых мы добиваемся", - сообщила Мазихова. 

По ее словам, о голодовке они также официально уведомили прокуратуру республики и администрацию врио главы Кабардино-Балкарии. "На протяжении четырех и более лет невозможно добиться законного и обоснованного решения по фактам рейдерского захвата земель национального парка "Приэльбрусье", отнесенных к объектам федеральной собственности и находящихся в ведении федеральных органов власти, а также имущества ЗАО "Звезда Эльбруса"", - отмечается в уведомлении, имеющемся в распоряжении "Кавказского узла".

Согласно уведомлению, после многочисленных обращений, заявлений и жалоб "13 февраля получен ответ из администрации врио главы КБР о том, что обращение по вопросу организации личного приема рассмотрено". "Врио главы КБР доложено о моем желании лично изложить проблемы, связанные с коммерческой деятельностью возглавляемого мною предприятия, а также довести свои проекты по развитию Приэльбрусья. И что о принятом решении я буду уведомлена дополнительно. Но по сегодняшний день уведомление не получено (...) С 6 июня 2019 года я объявляю протест и вынужденную голодовку", - отмечается в уведомлении.

По словам Мазиховой, они с Артуром Байдаевым будут проводить голодовку у себя дома и будут принимать только воду.

Ранее Жанна Мазихова отмечала, что в 2018 году руководители "Звезды Эльбруса" добились возбуждения уголовного дела, однако их не информировали о ходе расследования. При этом, прокуратура Кабардино-Балкарии отказалась признавать предпринимателей потерпевшими.

Ответ прокуратуры Кабардино-Балкарии на свою жалобу Жанна Мазихова получила 16 января. Прокуратура признала обоснованной ее доводы, касающиеся "волокиты, невыполнения требуемых следственных действий и ненадлежащем расследовании уголовного дела". "А в той части жалобы, где я прошу признать потерпевшими государство и ЗАО "Звезда Эльбруса" мне отказано", - отметила она.

Примечание:

"Предпринимательница из Тырныауза обвинила чиновников в ограничении конкуренции", "Суд принял сторону владельца Козьего рынка в его споре с предпринимателями", "Хатажуков раскритиковал провластные СМИ за отказ освещать земельный конфликт в Нартане".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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