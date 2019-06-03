03 июня 2019, 10:34

Силовики изъяли пулемет и гранаты у коллекционера в Волгоградской области

Винтовку, три гранаты, мину, пулемет и патроны нашли силовики у жителя Михайловки. Подозреваемый задержан, сообщило сегодня МВД по Волгоградской области.

По данным ведомства, согласно заключению криминалистов, большая часть оружия пригодна для стрельбы.

"В квартире и гараже оперативники обнаружили винтовку "Манлихер" образца 1895 года производства Австрии, штык-нож, 3 гранаты, минометную мину, пулемет Дегтярева, свыше 150 пистолетных и винтовочных патронов, а также составные части от различного вида оружия времен Великой Отечественной войны", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте управления МВД России по Волгоградской области.

Согласно сообщению, подозреваемый "свою вину признал" и рассказал, что проводил раскопки на местах боев, а найденные боеприпасы и оружие хранил у себя как личную коллекцию. "Помимо этого, в гараже было обнаружено около 8 грамм конопли. Задержанный признался, что хранил для личного употребления", - подчеркнуло ведомство.

По данным МВД, дело расследуется по четырем статьям: "незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств", "незаконные хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств", "незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов" и "незаконное изготовление оружия". Данные статьи предусматривают до 15 лет лишения свободы.

Комментариев представителей задержанного пока не поступало.

Как писал "Кавказский узел", 21 марта стало известно, что в Городищенском районе поисковик-любитель нашел восемь минометных мин времен Великой Отечественной войны. Мины были уничтожены на месте путем подрыва накладным зарядом.

Примечание:

"Часть жилого района оцеплена из-за найденной бомбы в Волгограде", "Боеприпасы времен войны найдены в Волгограде", "В Волгоградской области обезврежена авиабомба".

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