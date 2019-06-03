Первые матчи чемпионата ConIFA в Нагорном Карабахе прошли при переполненных трибунах

03 июня 2019, 01:01

В Нагорном Карабахе прошли первые четыре матча чемпионата Европы под эгидой ConIFA (Конфедерация независимых футбольных ассоциаций). Матчи вызвали огромный интерес зрителей.

Как писал "Кавказский узел", 1 июня в Степанакерте состоялось торжественное открытие чемпионата Европы по футболу ConIFA (Конфедерация независимых футбольных ассоциаций).

Чемпионат Европы под эгидой Конфедерации непризнанных футбольных ассоциаций (ConIFA) пройдет в Нагорном Карабахе с 1 по 9 июня. Власти предложили жителям Нагорного Карабаха поучаствовать в программе "Гостеприимная семья" и принять у себя в доме в дни чемпионата иностранных гостей, так как гостиницы могут не справиться с большим количеством болельщиков. Более 60 семей пожелали разместить у себя дома гостей турнира. Местные власти с 29 апреля отменили госпошлину на однократную туристическую визу. Определены 11 гостиниц, где будут проживать спортсмены, судьи и журналисты. Участие в чемпионате принимают восемь команд.

2 июня первые футбольные матчи Чемпионата Европы под эгидой ConIFA прошли на четырех стадионах республики – в Степанакерте, Аскеране, Мартуни и Мартакерте, передает корреспондент "Кавказского узла".

На центральном стадионе Степанакерта встретились команды хозяев чемпионата и Сапми (Лапландия). Команда Нагорного Карабаха выиграла со счетом 3:2.

В Аскеране команда Абхазии победила команду Чамерии со счетом 3:1. Команды Падании и Секейского края встретились в городе Мартакерт, где Падания выиграла со счетом 4:0. На стадионе в городе Мартуни команда Южной Осетии обыграла Западную Армению со счетом 2:1.

«После каждого матча проходит брифинг, а в конце дня в медиа-центре в Степанакерте - пресс-конференция по итогам дня», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" руководитель службы пиара и маркетинга ConIFA Sportsbet.io European Football Cup 2019 Грачуи Барсегян.

Спортивный обозреватель Армен Гарамян на пресс-конференции в медиа-центре подвел итоги первых дней игр чемпионата.

«Чемпионат Европы по футболу ConIFA 2019 проходит под девизом «Открытые двери, крепкие ворота». Вход на все матчи бесплатный», – рассказала корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Министерства образования, науки и спорта Нагорного Карабаха Цовинар Бархударян.

По ее словам, стадионы на всех матчах были переполнены.

Сотрудник пресс-службы полиции Нагорного Карабаха проинформировал корреспондента "Кавказского узла", что нарушений правопорядка на стадионах, где проходили матчи, не зафиксировано.

Наталья Григорян рассказала корреспонденту "Кавказского узла" что вместе с детьми посетила матч между Нагорным Карабахом и Сапми на степанакертском стадионе.

«Я не любитель футбола, но вчера (1 июня) во время официального открытия было такое грандиозное спортивно-культурное шоу, что мне было интересно, сколько сегодня (2 июня) людей придут на игру... Стадион был переполнен, особенно много было молодых парней и девушек. А победа нашей команды вообще воодушевила всех. Я не знала, что у нас так любят футбол. Все-таки нашему народу нужны такие международные мероприятия», - сказала она.

Самвел Гаспарян из Степанакерта высказал удовлетворение игрой местной команды. Он отметил, что давно не ходил на стадион смотреть футбол, и его надежды оправдались – он увидел неплохую игру.

Мужчина с сожалением отметил, что не сможет ездить в райцентры на другие матчи, но не пропустит ни одной игры, которые будут проходить в Степанакерте.

«Мне нравится, что стадион переполнен, давно такого не было. Хорошо, что у людей праздничное настроение. Кроме того, я встретил много хороших знакомых, с которыми давно не пересекался. Так, что можно сказать, что футбол объединяет людей», - - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

ConIFA (The Confederation of Independent Football Associations, Конфедерация независимых футбольных ассоциаций) - футбольная организация, которая была создана в 2013 году. Она объединяет сборные по футболу стран (зачастую непризнанных государств, автономий внутри государств), которые официально не были включены в состав ФИФА. ConIFA позиционирует себя как глобальная бесприбыльная организация, которая поддерживает футбольные команды различных наций, непризнанных стран, регионов, меньшинств и территорий, изолированных от всемирного спорта. Нагорный Карабах с 2013 года является членом ConIFA. Первый Кубок мира по футболу ConIFA прошел с 1 по 8 июня 2014 года в шведском городе Эстерсунде. В нем принимали участие футбольные команды Южной Осетии, Абхазии и Нагорного Карабаха.

Открытие чемпионата ConIFA и первые матчи прокомментировал автор блога "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

"Чувствуется праздник футбола. Вчера (1 июня) состоялось открытие на стадионе. Сколько тысяч собралось, не знаю, но стадион был переполнен. Даже с пригорка над стадионом люди стояли и смотрели концерт. Кто-то хвалит организаторов, кто-то пишет, что, видимо, весь порох израсходовали на праздник "жингялав hаца", но видно, что люди довольны концертом. Приехали и спели даже знаменитые по всему миру "Джипси Кингс", - написал он по поводу открытия чемпионата.

Сборную Нагорного Карабаха блогер поздравил с первой победой в турнире, отметив при этом, что лапландцы "боролись до конца и показали отличную игру".

"В других странах услышали в связи с футболом про Нагорный Карабах", - отметил он.