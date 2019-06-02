02 июня 2019, 03:59

Попечительский совет телевидения и радио Аджарии не смог выбрать гендиректора

Ни один из кандидатов на пост гендиректора телевидения и радио Аджарии не смог набрать необходимого количества голосов и занять место досрочно уволенной Натии Капанадзе.

Как писал "Кавказский узел", процедуру отставки гендиректора телевидения и радио Аджарии Натии Капанадзе инициировали 11 апреля два из пяти членов попечительского совета телевидения и радио Аджарии - Гига Чхартишвили и Ираклий Дарцмелидзе. Они указали на низкий рейтинг телевидения и нерешенность целого ряда проблем Общественного вещателя. 19 апреля большинство членов попечительского совета Аджарского телевидения проголосовали за досрочное увольнение гендиректора Натии Капанадзе. Голосование прошло на фоне забастовки операторов, требующих повышения зарплаты. 31 апреля Капанадзе обратилась в суд, потребовав восстановить ее в должности.

Конкурс на должность генерального директора телевидения и радио Аджарии провел 31 мая попечительский совет. За Мераба Цулукидзе отдано два голоса, остальные три кандидата получили лишь по одному голосу (каждый член совета мог отдать свой голос за одного кандидата), пишет Netgazeti.ge.

Повторный конкурс на должность гендиректора телевидения и радио Аджарии состоится 3 июня. Если совет не выберет директора, прием заявок на конкурс начнется снова.

Всего заявки на участие в конкурсе подавали восемь человек, четверо из них были выбраны для участия во втором туре.

Несмотря на то, что один из членов попечительского совета телевидения и радио Аджарии Ираклий Дарцмелидзе, который инициировал отставку Натии Капанадзе, избран по квоте от "Единого национального движения", оппозиция расценила требование об отставке Капанадзе как "очередную атаку" властей на СМИ. Оппозиционеры выказали опасения , что в результате независимость редакционной политики Общественного вещателя Аджарии окажется под угрозой.

Примечание:

"Представители НПО отказались считать политическим дело Давида Киркитадзе", "Грузинская оппозиция раскритиковала идею о пересмотре формата Женевских дискуссий", "НПО Грузии выступили против кандидатов в судьи Верховного суда".

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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