Житель Астрахани заподозрен в финансовой помощи ИГ*

30 мая 2019, 11:04

Обвиняемый в причастности к "астраханским стрелкам" подозревается в том, что перевел деньги участнику запрещенной в России судом международной террористической организации "Исламское государство", сообщил сегодня Следком.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 4 апреля 2017 года в Астрахани были застрелены два сотрудника ДПС. Нападавшие завладели их оружием и скрылись. В тот же день в городе были ранены трое бойцов Росгвардии, при этом один из нападавших, уроженец Астраханской области Рамзан Кукулаев, был убит. В ходе спецоперации силовики убили еще трех подозреваемых в нападении. Следствие предположило, что оба нападения совершила одна и та же вооруженная группа. Ответственность за оба нападения взяло на себя "Исламское государство"*.

Следователи возбудили дело о финансировании терроризма против жителя Астрахани, обвиняемого в причастности к "астраханским стрелкам". По версии следствия, он перевел 29 тыс. рублей своему знакомому, который является участником запрещенной в России судом международной террористической организации "Исламское государство". Кроме того, житель Астрахани также обвиняется в том, что не проинформировал органы власти о пособнике террористов, сообщило сегодня следственное управление Следственного комитета России на своем сайте.

Статья о финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК России) предусматривает наказание в виде заключения на срок от восьми до 15 лет, а также вплоть до пожизненного лишения свободы.

Дело семи участников нападения на сотрудников ДПС и Росгвардии в Астрахани было передано в суд 21 мая 2018 года. 30 мая суд на полгода продлил арест всем семи обвиняемым. В июне суд вернул дело в прокуратуру, заявив о нарушениях, допущенных следствием. 12 февраля стало известно, что дело "астраханских стрелков" вернулось в Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону. 11 марта в суде семеро обвиняемых не признали себя виновными.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.