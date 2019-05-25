25 мая 2019, 22:50

Десять человек пострадали в аварии микроавтобуса Оренбург-Махачкала

После столкновения рейсового микроавтобуса, следовавшего из Оренбурга в Махачкалу, с фурой в Саратовской области госпитализированы десять пассажиров. Состояние одной женщины тяжелое.

Авария произошла сегодня 14.50 мск на автодороге между населенными пунктами Каменка и Гвардейское Саратовской области.

На момент аварии в микроавтобусе находилось 13 человек, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"На трассе Саратов - Сызрань - Волгоград в Саратовской области столкнулись микроавтобус Peugeot и автомобиль Volvo с полуприцепом", - рассказала представитель ГИБДД, слова которой приводит ТАСС.

Среди пострадавших нет беременных женщин и несовершеннолетних, отмечает агентство.

Пострадавшие доставлены в Камышинскую районную больницу соседней Волгоградской области. Как сообщили в волгоградском комитете здравоохранения, в больнице находится 10 человек.

"Всего пострадавших 10 человек. Два человека направлены в травмпункт с лёгкой степенью травм, одна пациентка в реанимации, состояние тяжёлое. Состояние остальных – средней тяжести", - заявили в ведомстве, передает РИА Новости.

Микроавтобус, попавший в ДТП, выполнял заказной рейс, отмечает ИА "Высота 102".

В ликвидации последствий ДТП было задействовано девять единиц техники и 19 человек, говорится в сообщении на сайте Главного управления МЧС России по Саратовской области.

Ранее "Кавказский узел" писал об аварии 12 мая в Ставропольском крае микроавтобуса, который следовал из Еревана в Омск. Тогда пострадали три человека.

Примечание:

"Четыре человека стали жертвами ДТП с участием автобуса в Дагестане", "Девять человек пострадали при ДТП с автобусом в Северной Осетии", "16 человек пострадали при столкновении автобусов в Ростове-на-Дону".

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