Заседание городской Думы Ростова-на-Дону. Фото: официальный портал городской Думы и администрации города Ростова-на-Дону http://rostov-gorod.ru/

21 мая 2019, 19:23

Выборы сити-менеджера Ростова назначены на 18 октября

Депутаты Ростова-на-Дону сегодня определили дату избрания главы администрации города. Кандидатам предстоит пройти несколько этапов испытаний, сообщила сегодня пресс-служба гордумы.

Как писал "Кавказский узел", 9 мая о своем участии в выборах на должность сити-менеджера города заявил руководитель фракции "Справедливой России" в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов. Ранее со своим кандидатом определилась «Партия Роста» -  им станет Александр Хуруджи.

23 апреля депутаты Ростова-на-Дону приняли отставку сити-менеджера Виталия Кушнарева, на должность врио главы администрации назначили его первого заместителя Алексея Логвиненко

По данным пресс-службы, на внеочередном заседании сегодня депутаты гордумы Ростова-на-Дону определили порядок и дату избрания сити-менеджера города. Были внесены ряд изменений в сложившееся правила выборов, прежде всего, запрет на участие в конкурсной комиссии действующих депутатов Ростова-на-Дону. Также на заседании конкурсной комиссии смогут присутствовать все желающие, которых одобрит члены самой комиссии, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте гордумы Ростова-на-Дону.

Первым этапом конкурса станет проверка представленных кандидатами документов. Второй этап конкурса будет включать в себя профессиональное тестирование и собеседование, оцененные по бальной системе, отмечается в сообщении.

Документы для участия в конкурсе кандидаты могут представить с 23 по 27 сентября. 11 октября пройдет второй этап конкурса. «Окончательный выбор депутаты сделают на заседании городской Думы, которое запланировано на 18 октября», - сообщила заместитель председателя городской Думы Татьяна Георгиева.

На сегодняшнем заседании депутаты гордумы определили пять членов конкурсной комиссии. Остальных пять членов комиссии должен выбрать и назначить губернатор Ростовской области Василий Голубев, сообщает сегодня Donnews.ru.

Примечание:

"Ростовчане на митинге потребовали отставки двух министров", "Главный архитектор Ростовской области уволился на фоне громкого дела", "Суд оставил ростовского сити-менеджера ответчиком по делу о застройке рощи".

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