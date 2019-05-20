Паломничество школьников в Чечне сопровождалось лекциями об Ахмате Кадырове

20 мая 2019, 13:44

Власти Грозного организовали в месяц Рамадан экскурсии старшеклассников к могилам святых, сообщили в Минобразования Чечни. Организованное участие школьников в паломничествах - элемент профилактики религиозного экстремизма в республике, предположили политологи. Сами школьники сообщили, что во время экскурсий услышали лекции о чеченских святых и отце Рамзана Кадырова.

До конца месяца поста Рамадан, который начался в этом году 6 мая, зияраты (места погребения святых) посетят более 600 старшеклассников школ Грозного, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель Минобразования Чечни.

"По распоряжению мэра Грозного и в рамках реализации Концепции духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения организован выезд учащихся школ Грозного на паломничество к святым местам в Грозненском и Веденском районах. Это зиярат шейха Абдул-Азиза Шатпуткаева в селении Толстой-Юрт и зиярат Хеди, матери авлия (святого) Кунта-хаджи Кишиева, в селении Эртан. 16 и 17 мая зияраты смогли посетить более 200 учащихся, а до 3 июня, завершения месяца Рамадан, паломничество к святыням совершат 624 школьника", - рассказал он.

Кунта-хаджи Кишиев - чеченский исламский мистик и проповедник эпохи Кавказской войны, принадлежавший к суфийскому ордену Кадирийя. Его нередко называют "чеченским Махатмой Ганди", поскольку он выступал за непротивление злу насилием и пассивное сопротивление, говорится в биографии Кишиева, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле". С 2009 года каждое 3 января в Чечне отмечается день памяти Кунта-хаджи Кишиева.

Для поездок школьников предоставлен бесплатный транспорт, в поездке детей сопровождают заместители директоров школ по духовно-нравственному воспитанию. Во время паломничества школьникам рассказывают о жизни и деятельности известных и почитаемых чеченских святых, уточнил представитель Минобразования.

Педагог Султан считает, что организация паломничества школьников к зияратам – элемент противодействия идеологии салафизма. "У нас в республике, как и во многих других местах, существует культура почитания святых как людей, распространявших и способствовавших распространению ислама. Эта акция направлена в первую очередь на то, чтобы приобщить нашу молодежь к нашим традициям, в противовес ваххабизму", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

27 августа 2016 года по итогам исламской конференции "Кто они – последователи сунны?" в Грозном была принята фетва, по которой истинными мусульманами признаются только последователи суфийского тариката. Сторонники салафизма в этой фетве названы опасными сектантами. С критикой итогов конференции выступили известные религиозные деятели, в том числе и в самой Чечне. О непричастности к фетве заявили исламские ученые Али Джифри и Ахмад Тайиб, с именами которых окружение Рамзана Кадырова связывало авторитетность мероприятия. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликованы справочные статьи "Ваххабизм", "Суфизм", "Ислам в России".

Учителя получили устные указания сформировать группы детей для посещения зияратов, отметила педагог Лариса. "Указание от мэрии, письменных документов на этот счет мы не видели", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Школьникам рассказали о чеченских святых и Ахмате Кадырове

Учащиеся школ Чечни не высказали единого мнения относительно почитания святых и посещения зияратов. "Нам сказали, что есть указание отправлять от школ группы к зияратам святых. С другом тоже записались. Я считаю себя верующим человеком, у меня есть свое мнение по поводу зияратов и их посещения. Еду чисто из праздного интереса, посмотреть, что там и как", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" ученик грозненской школы Зелим.

"Я не вижу ничего страшного в том, чтобы посетить зиярат и совершить там дуа (молитву). Но некоторые мои друзья считают это нововведением, мол, при пророке ничего подобного не было", - поделился с корреспондентом "Кавказского узла" учащийся школы в Грозном Усман.

"У меня отношение к зияратам противоречивое. С одной стороны, в исламе существует запрет на строительство мавзолеев на могилах, запрещено обращаться с мольбами к кому-либо или чему-либо, помимо Аллаха. С другой – именно авлия принесли нам ислам, а зияраты у нас существуют сотни лет. Ездил с одноклассниками на зиярат Хеди в Эртан, впечатления незабываемые. Там я почувствовал какое-то успокоение", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" учащийся одной из школ Магомед.

По его словам, во время посещения зияратов школьникам рассказывали о жизни чеченских святых, о местах их погребения, а также о роли руководства республики в восстановлении и сохранении зияратов. "Нам рассказали о жизни и деятельности шейха Кунта-хаджи, шейха Доккии (так в Чечне принято называть Абдул-Азиза Шаптукаева, - прим «Кавказского узла»), и других шейхов. Еще говорили о ваххабитах, которые искажают основы нашей религии, и об Ахмат-хаджи Кадырове тоже был разговор», - отметил Магомед.

"О шейхах и наших авлия во время паломничества в Эртан и Толстой-Юрт нам рассказывали. Есть люди, которые за зияратами присматривают, порядок там поддерживают, они много интересного говорили. Еще речь шла о том, что мы должны следовать пути наших предков, не поддаваться на всякие проповеди лжеимамов в интернете, о роли Ахмата-хаджи [Кадырова] в установлении мира в Чечне и так далее", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" другой участник паломничества Малик.

Посещение зияратов в месяц Рамадан является благим делом, считает местный богослов Шахид. "Посещение зияратов и вознесение дуа за наших шейхов и авлия, тех, кто распространял религию Аллаха на нашей земле, благое дело. Посещать зияраты в Рамадан предпочтительнее, чем в обычные месяцы", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Паломничество школьников к могилам святых - особенность Чечни

Подобные организованные поездки школьников к религиозным объектам – особенность Чечни, считает замдиректора Института востоковедения РАН, руководитель Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Аликбер Аликберов.

"Россия - Федерация, и в рамках федерализма у каждого региона могут быть свои особенности. С одной стороны это, видимо, часть патриотического воспитания, направленная на профилактику религиозного экстремизма. С другой - подобное централизованное посещение все-таки особенность Чечни. Там эта централизация может объясняться попыткой создания единой общности чеченцев - как противовес той борьбе кланов, которая была в 1990-х и имела в том числе религиозный подтекст, поскольку разные кланы могли принадлежать к различным тарикатам суфизма, а часть чеченцев стала приверженцами так называемого ваххабизма", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

К вирду (братству) Кунта-хаджи относятся Рамзан Кадыров и большинство людей из его ближайшего окружения. В Чечне есть и другие вирды, однако их последователи не имеют сегодня тех возможностей, что есть у кунтахаджинцев, рассказали ранее "Кавказскому узлу" местные жители.

В целом практика посещения зияратов, в том числе и мавзолеев суфийских шейхов, существует и в других регионах, отметил эксперт. "К примеру, в Дагестане это часто используется на низовом уровне - при выборах муниципальных органов власти там часто подтягивают этот ресурс - но не на уровне региона. Вообще, подобное паломничество не является чем-то необычным. У каждого шейха есть мюриды (последователи), которые совершают подобные паломничества со своими детьми, и никто не видит в этом ничего необычного, поскольку такая практика когда-то была традицией, и сейчас эта традиция возвращается. Но это все именно низовые инициативы", - сказал Аликберов.

Организованные поездки школьников к зияратам в Чечне – "чисто местный феномен", согласен руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", политолог Алексей Малашенко. "Я никогда не слышал, чтобы паломничество школьников к зияратам организовывалось на уровне властей региона, хотя это достаточно популярные места, и люди туда массами ходили (и в советский период тоже) и ходят. Учитывая, что религия у нас отделена от государства, попытки объединить их - это нарушение законодательства и Конституции. Как часть противодействия салафизму, который относится к таким местам негативно, это может быть дело муфтията, но никак не светских властей", - сказал Малашенко корреспонденту "Кавказского узла".