Мероприятие, посвященное годовщине со дня ссылки великого суфия Кунта-хаджи Кишиева, в Ингушетии. Фото http://www.ingushetia.ru/news/meropriyatiya_posvyashchennye_153_y_godovshchine_so_dnya_ssylki_velikogo_sufiya_kunta_khadzhi_kishie/

04 января 2019, 17:17

Власти Чечни и Ингушетии рапортовали о тысячах участников Дня памяти Кунта-хаджи Кишиева

В Чечне и Ингушетии прошли мероприятия в память святого Кунта-хаджи Кишиева в связи со 155-й годовщиной его депортации. В них, по данным ингушских властей и чеченского духовенства, приняли участие несколько тысяч человек. Жители Чечни рассказали, что имамы предупредили их о необходимости участия в религиозных обрядах.

Как писал "Кавказский узел", день памяти Кунта-хаджи Кишиева отмечается в Чечне 3 января с 2009 года. В прошлом году к этому дню было приурочено открытие реконструированных зияртов в трех населенных пунктах.

Кунта-хаджи Кишиев - чеченский исламский мистик и проповедник эпохи Кавказской войны, принадлежавший к суфийскому ордену Кадирийя, основатель движения зикристов. Его нередко называют "чеченским Ганди", поскольку он выступал за непротивление злу насилием и пассивное сопротивление, говорится в биографии Кишиева, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".

День памяти и почитания Кунта-хаджи Кишиева отметили в Чечне и Ингушетии

Жители Чечни 3 января провели молитвы в память Кунта-хаджи Кишиева, сообщил представитель Духовного управления мусульман республики.

"Утром богословы совершили зиярт (паломничество) на кладбище в городе Шали, где похоронены свыше 300 мюридов шейха, расстрелянных царскими войсками во время мирной акции протеста в Шали зимой 1864 года. Во всех мечетях республики читается священный Коран, совершаются религиозные обряды зикр (молитва с повторением имени бога. - Прим. "Кавказского узла") и мавлид (собрание мусульман, приуроченные к важным событиям. - Прим. "Кавказского узла"), а также обряды жертвоприношения. В них участвовали представители всех вирдов республики", - рассказал 3 января корреспонденту "Кавказского узла" представитель чеченского муфтията.

По его словам, основные религиозные мероприятия традиционно прошли в мечети "Сердце Чечни" в Грозном, где днем 3 января собрались тысячи мюридов различных вирдов.

С обращением к жителям Чечни в связи с днем почитания шейха Кунта-хаджи Кишиева выступил глава Чечни Рамзан Кадыров, который заявил, что имя святого "золотыми буквами вписано в историю мусульманской уммы и нашей страны". "Он снискал глубокое уважение и признание как проповедник и мусульманский ученый, который весь свой жизненный путь посвятил распространению Ислама, служению идеалам добра и милосердия. Эвлия обратил в нашу религию тысячи людей, которые последовали его примеру и призывам. Уверен, что память о Кунта-хаджи Кишиеве будет жить вечно в сердцах мусульман", - сказал Кадыров, слова которого приводит "Чечня сегодня". 

По данным властей Чечни, в республике в религиозных мероприятиях 3 января приняли участие десятки тысяч местных жителей. "В городах и районах ЧР проходят масштабные религиозные мероприятия. Десятки тысяч мюридов посещают места, связанные с жизнью и деятельностью эвлия (святого)", - говорится в сообщении от 3 января на сайте главы и правительства Чечни.

Религиозные обряды в память о Кунта-хаджи Кишиеве прошли также 3 января в Ингушетии на территории мемориального комплекса "Г1оазот Кашмаш" в Назрани. В них приняли участие представители различных религиозных направлений, гости из северокавказских республик, известные богословы и общественные деятели. Всего в празднестве приняли участие более 4 000 человек, сообщило Министерство по внешним связям, национальной политике и печати Ингушетии.

"Как отметил один из организаторов данного мероприятия министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации Муслим Яндиев, это одно из подобных мероприятий которые уже стали ежегодными, начало которым было заложено главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым. Он также отметил благовидную роль руководителя региона, благодаря стараниям которого формат подобных мероприятий изначально нацелен на сотрудничество, добрососедство, взаимоуважение и укрепление братства между народами и различными конфессиями", - говорится в сообщении на странице министерства в Instagram.

В озвученной властями Ингушетии численности участников религиозных обрядов в память о Кунта-хаджи Кишиеве в Назрани усомнился Telegram-канал "Главком РИ".

"В Миннаце РИ заявили, что мероприятие на г1озот-кашмаш в Назрани посетило более 4000 человек. По факту же там было не более 500", - говорится в сообщении "Главкома РИ".

Имамы предупредили жителей Чечни о необходимости участия в религиозных мероприятиях

Верующие из Чечни рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что главы общин мюридов на местах в канун празднования были уведомлены о необходимости участия в проводимых мероприятиях по случаю Дня памяти и почитания Кунта-хаджи Кишиева. При этом мнения жителей Чечни относительно масштабного празднования Дня памяти и почитания Кунта-хаджи Кишиева разделились.

"Каждый туркх (глава общины мюридов) и имам были уведомлены о том, что в 3 января будут проводиться религиозные мероприятия в память о Кунта-хаджи, и что к этому следует привлечь как можно большее количество мюридов. Утром мы группой в 12 человек на микроавтобусе поехали в Шали, а потом к полуденному намазу вернулись в Грозный, где в мечети "Сердце Чечни" совершили коллективный намаз, а потом провели мавлид и зикр. Собрались мюриды со всех районов республики", - рассказал местный житель Зайнди.

"Нам имам сказал, что всем мюридам к полудню быть у мечети "Сердце Чечни", чтобы принять участие в обрядах по случаю Дня памяти и почитания Кунта-хаджи Кишиева. С других мест туда тоже приехали мюриды, в том числе и других вирдов. После обеденного намаза совершили мавлид и коллективный зикр", - отметил другой участник мероприятия Эли. Он отметил также, что в совершении религиозных обрядов в главной мечети республики участвовало и руководство ДУМ Чечни во главе с муфтием.

"Кунта-хаджи - это самый почитаемый у нас святой человек, который привел к исламу братский нам ингушский народ, богослов, призывавший к непротивлению злу насилием. Недаром его еще называют чеченским Махатмой Ганди. Память о таких людях должна храниться вечно и передаваться из поколения в поколение. Мы должны прививать молодежи те духовные ценности, что оставил нам шейх, и прививать их нашей молодежи, чтобы уберечь ее от влияния всяких радикалов и экстремистов", - полагает местный житель Хусейн.

"Безусловно, Кунта-хаджи Кишиев один из выдающихся религиозных деятелей Чечни, человек, посвятивший свою жизнь религии и отдавший жизнь за мир и справедливость. Проведение религиозных мероприятий в память о нем сплачивает верующих, и наше руководство правильно поступило, учредив день памяти великого шейха", - полагает грозненец Лукман.

Отметим, что к вирду (братству) Кунта-хаджи относятся сам глава Чечни и большинство лиц из его ближайшего окружения. Но помимо братства Кунта-хаджи в Чечне имеются и другие вирды, однако их последователи не имеют сегодня тех возможностей, что есть у кунта-хаджинцев, отметил местный житель Идрис.

"Я, например, отношусь к вирду Вокха-хаджи. Мой сосед принадлежит к вирду Докку-шейха, среди моих знакомых есть представители вирдов Дени-шейха, Вис-хаджи и других. Да, мы всем почитаем Кунта-хаджи, и других эвлия, но у нас нет каких-то дат их поминовения", - заметил Идрис, предложив в республике установить единый день почитания эвлия.

Примечание:

"Жители Чечни раскритиковали помпезное празднование дня рождения пророка Мухаммада", "Жители Ингушетии сочли отрешение от общины Евкурова бездейственной мерой порицания", "В Чечне восстановлено кладбище последователей Кунта-хаджи Кишиева".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

04 января 2019, 19:33

  • ПЕН-клуб США призвал закрыть новое дело против Мехмана Гусейнова

    ПЕН-клуб США связал новое уголовное дело против блогера Мехмана Гусейнова с подавлением инакомыслия в Азербайджане. Гусейнову, голодающему в бакинском СИЗО в знак протеста против нового обвинения, требуется срочная операция, рассказала сегодня его адвокат Шахла Гумбатова.

04 января 2019, 18:15

04 января 2019, 17:17

04 января 2019, 16:57

04 января 2019, 16:38

  • Чеченская семья провела на КПП в Северной Осетии пять часов

    Пять жителей Чечни, машина которых была остановлена силовиками при въезде во Владикавказ, пожаловались на предвзятое отношение по национальному признаку. Для осмотра автомобиля, на котором настаивали сотрудники КПП, необходимы веские основания, указал адвокат Муса Плиев.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Аналитика

Все статьи

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Новости

Все новости

Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии

Инфографика

Все справки