Власти Чечни и Ингушетии рапортовали о тысячах участников Дня памяти Кунта-хаджи Кишиева

04 января 2019, 17:17

В Чечне и Ингушетии прошли мероприятия в память святого Кунта-хаджи Кишиева в связи со 155-й годовщиной его депортации. В них, по данным ингушских властей и чеченского духовенства, приняли участие несколько тысяч человек. Жители Чечни рассказали, что имамы предупредили их о необходимости участия в религиозных обрядах.

Как писал "Кавказский узел", день памяти Кунта-хаджи Кишиева отмечается в Чечне 3 января с 2009 года. В прошлом году к этому дню было приурочено открытие реконструированных зияртов в трех населенных пунктах.

Кунта-хаджи Кишиев - чеченский исламский мистик и проповедник эпохи Кавказской войны, принадлежавший к суфийскому ордену Кадирийя, основатель движения зикристов. Его нередко называют "чеченским Ганди", поскольку он выступал за непротивление злу насилием и пассивное сопротивление, говорится в биографии Кишиева, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".

День памяти и почитания Кунта-хаджи Кишиева отметили в Чечне и Ингушетии

Жители Чечни 3 января провели молитвы в память Кунта-хаджи Кишиева, сообщил представитель Духовного управления мусульман республики.

"Утром богословы совершили зиярт (паломничество) на кладбище в городе Шали, где похоронены свыше 300 мюридов шейха, расстрелянных царскими войсками во время мирной акции протеста в Шали зимой 1864 года. Во всех мечетях республики читается священный Коран, совершаются религиозные обряды зикр (молитва с повторением имени бога. - Прим. "Кавказского узла") и мавлид (собрание мусульман, приуроченные к важным событиям. - Прим. "Кавказского узла"), а также обряды жертвоприношения. В них участвовали представители всех вирдов республики", - рассказал 3 января корреспонденту "Кавказского узла" представитель чеченского муфтията.

По его словам, основные религиозные мероприятия традиционно прошли в мечети "Сердце Чечни" в Грозном, где днем 3 января собрались тысячи мюридов различных вирдов.

С обращением к жителям Чечни в связи с днем почитания шейха Кунта-хаджи Кишиева выступил глава Чечни Рамзан Кадыров, который заявил, что имя святого "золотыми буквами вписано в историю мусульманской уммы и нашей страны". "Он снискал глубокое уважение и признание как проповедник и мусульманский ученый, который весь свой жизненный путь посвятил распространению Ислама, служению идеалам добра и милосердия. Эвлия обратил в нашу религию тысячи людей, которые последовали его примеру и призывам. Уверен, что память о Кунта-хаджи Кишиеве будет жить вечно в сердцах мусульман", - сказал Кадыров, слова которого приводит "Чечня сегодня".

По данным властей Чечни, в республике в религиозных мероприятиях 3 января приняли участие десятки тысяч местных жителей. "В городах и районах ЧР проходят масштабные религиозные мероприятия. Десятки тысяч мюридов посещают места, связанные с жизнью и деятельностью эвлия (святого)", - говорится в сообщении от 3 января на сайте главы и правительства Чечни.

Религиозные обряды в память о Кунта-хаджи Кишиеве прошли также 3 января в Ингушетии на территории мемориального комплекса "Г1оазот Кашмаш" в Назрани. В них приняли участие представители различных религиозных направлений, гости из северокавказских республик, известные богословы и общественные деятели. Всего в празднестве приняли участие более 4 000 человек, сообщило Министерство по внешним связям, национальной политике и печати Ингушетии.

"Как отметил один из организаторов данного мероприятия министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации Муслим Яндиев, это одно из подобных мероприятий которые уже стали ежегодными, начало которым было заложено главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым. Он также отметил благовидную роль руководителя региона, благодаря стараниям которого формат подобных мероприятий изначально нацелен на сотрудничество, добрососедство, взаимоуважение и укрепление братства между народами и различными конфессиями", - говорится в сообщении на странице министерства в Instagram.

В озвученной властями Ингушетии численности участников религиозных обрядов в память о Кунта-хаджи Кишиеве в Назрани усомнился Telegram-канал "Главком РИ".

"В Миннаце РИ заявили, что мероприятие на г1озот-кашмаш в Назрани посетило более 4000 человек. По факту же там было не более 500", - говорится в сообщении "Главкома РИ".

Имамы предупредили жителей Чечни о необходимости участия в религиозных мероприятиях

Верующие из Чечни рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что главы общин мюридов на местах в канун празднования были уведомлены о необходимости участия в проводимых мероприятиях по случаю Дня памяти и почитания Кунта-хаджи Кишиева. При этом мнения жителей Чечни относительно масштабного празднования Дня памяти и почитания Кунта-хаджи Кишиева разделились.

"Каждый туркх (глава общины мюридов) и имам были уведомлены о том, что в 3 января будут проводиться религиозные мероприятия в память о Кунта-хаджи, и что к этому следует привлечь как можно большее количество мюридов. Утром мы группой в 12 человек на микроавтобусе поехали в Шали, а потом к полуденному намазу вернулись в Грозный, где в мечети "Сердце Чечни" совершили коллективный намаз, а потом провели мавлид и зикр. Собрались мюриды со всех районов республики", - рассказал местный житель Зайнди.

"Нам имам сказал, что всем мюридам к полудню быть у мечети "Сердце Чечни", чтобы принять участие в обрядах по случаю Дня памяти и почитания Кунта-хаджи Кишиева. С других мест туда тоже приехали мюриды, в том числе и других вирдов. После обеденного намаза совершили мавлид и коллективный зикр", - отметил другой участник мероприятия Эли. Он отметил также, что в совершении религиозных обрядов в главной мечети республики участвовало и руководство ДУМ Чечни во главе с муфтием.

"Кунта-хаджи - это самый почитаемый у нас святой человек, который привел к исламу братский нам ингушский народ, богослов, призывавший к непротивлению злу насилием. Недаром его еще называют чеченским Махатмой Ганди. Память о таких людях должна храниться вечно и передаваться из поколения в поколение. Мы должны прививать молодежи те духовные ценности, что оставил нам шейх, и прививать их нашей молодежи, чтобы уберечь ее от влияния всяких радикалов и экстремистов", - полагает местный житель Хусейн.

"Безусловно, Кунта-хаджи Кишиев один из выдающихся религиозных деятелей Чечни, человек, посвятивший свою жизнь религии и отдавший жизнь за мир и справедливость. Проведение религиозных мероприятий в память о нем сплачивает верующих, и наше руководство правильно поступило, учредив день памяти великого шейха", - полагает грозненец Лукман.

Отметим, что к вирду (братству) Кунта-хаджи относятся сам глава Чечни и большинство лиц из его ближайшего окружения. Но помимо братства Кунта-хаджи в Чечне имеются и другие вирды, однако их последователи не имеют сегодня тех возможностей, что есть у кунта-хаджинцев, отметил местный житель Идрис.

"Я, например, отношусь к вирду Вокха-хаджи. Мой сосед принадлежит к вирду Докку-шейха, среди моих знакомых есть представители вирдов Дени-шейха, Вис-хаджи и других. Да, мы всем почитаем Кунта-хаджи, и других эвлия, но у нас нет каких-то дат их поминовения", - заметил Идрис, предложив в республике установить единый день почитания эвлия.