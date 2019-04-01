01 апреля 2019, 22:42

Один из пострадавших при взрыве в Новороссийске помещен в реанимацию

Один из трех пострадавших в результате взрыва учебного снаряда в Новороссийске выписан из больницы, еще один помещен в реанимационное отделение, сообщила уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Татьяна Ковалева.

Как писал "Кавказский узел", трое молодых людей нашли учебный снаряд, принесли его домой, где он взорвался. Пострадали три человека - двое 18-летних и один 17-летний местные жители, сообщили сегодня в МВД.

Пострадавшие были доставлены в городскую больницу Новороссийска, один из них помещен в реанимацию, сообщила сегодня уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Татьяна Ковалева.

"Из тех ребят, которые пострадали, один несовершеннолетний. Родители его оповещены, в настоящее время он находится в реанимации", - цитирует Ковалеву ТАСС.

Ковалева также сообщила, что еще один из пострадавших - 18-летний молодой человек - выписан из больницы.

Примечание:

"Строители Крымского моста подняли из моря самолет времен ВОВ", "Граната подброшена к дому судьи на Кубани", "Взрывное устройство обнаружено в жилом доме в Новороссийске".

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