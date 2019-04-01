Шесть тысяч военных приняли участие в учениях на юге России

01 апреля 2019, 07:07

Учения солдат двух сухопутных армий и моряков Черноморского флота начались в Дагестане, Северной Осетии и Ростовской области, сообщили сегодня военные.

На полигоны отправились военные мотострелковых соединениях 8-й и 58-й общевойсковых армий Южного военного округа и соединении береговой обороны Черноморского флота.

Учения будут длиться неделю, за это время военнослужащие должны отработать "сложнейшие задачи взаимодействия подразделений различных видов и родов войск, включая применение аэромобильных и инженерных штурмовых групп, управления огнем в системе разведывательно-огневых контуров, включая танковые", - пишет сегодня со ссылкой на сообщение пресс-службы Южного военного округа "Интерфакс-Юг". Артиллеристам предстоит отработать практику контрбатарейной борьбы, а стрелковым подразделениям - попрактиковаться в снайперских дуэлях, отмечается в сообщении.

В учетных боях примут участие более 6 тысяч военнослужащих, будет задействовано более 1,2 тысячи единиц военной техники, включая танки и гусеничные самоходные артустановки, поддержку с воздуха войскам обеспечат более 40 самолетов и вертолетов, передает сообщение ведомства ТАСС.

На сайте Минобороны России нет информации об учениях на 06.40 мск сегодня.

"Кавказский узел" также писал, что экипажи малых ракетных кораблей Каспийской флотилии Южного военного округа провели учения совместно с дежурными силами по противовоздушной обороне. В учениях были задействованы дежурные расчеты более десяти надводных кораблей и катеров флотилии, сообщили 30 марта в ЮВО.