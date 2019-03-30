Учения военных прошли в акватории Махачкалинской бухты

30 марта 2019, 23:50

Экипажи малых ракетных кораблей Каспийской флотилии Южного военного округа провели учения совместно с дежурными силами по противовоздушной обороне, сообщили в ЮВО.

По данным ведомства, в учениях были задействованы дежурные расчеты более десяти надводных кораблей и катеров флотилии, в том числе малые ракетные и артиллерийские корабли "Град Свияжск", "Углич", "Волгодонск", "Махачкала", проинформировал начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО), полковник Вадим Астафьев.

Согласно замыслу учений, военные выявили, что авиация условного противника движется к к пункту базирования кораблей Каспийской флотилии, и подготовили корабли к применению средств противовоздушной обороны. Воздушные цели были условно уничтожены из зенитных ракетно-артиллерийских комплексов и артиллерийских установок, пишет сегодня со ссылкой на Астафьева "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что более 1,5 тысячи военнослужащих морской пехоты Каспийской флотилии приняли участие в тактическом учении на горном полигоне "Аданак" в Дагестане. В учениях морпехи использовали все виды стрелкового оружия, бронетранспортеры и артиллерийские системы, сообщили в ЮВО 23 марта.