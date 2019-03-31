Константин Орбелян. Фото: скриншот видео https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=vNb2dM21koA

31 марта 2019, 03:59

Артисты в Ереване выступили в защиту уволенного директора Театра оперы и балета

Увольнение директора Национального армянского академического театра оперы и балета Константина Орбеляна вызвало негодование артистов театра, которые потребовали отменить приказ министерства.

Артисты театра и деятели культуры решили обратиться к премьер-министру Армении Николу Пашиняну в связи с увольнением с поста директора Константина Орбеляна. Артисты подписали письмо, адресованное Пашиняну, в котором требуют аннулировать приказ об освобождении с занимаемой должности Константина Орбеляна, а также уволить и.о. министра культуры Армении Назени Гарибяна за неуважительное отношение к культуре и ее деятелям и за незаконные указы.

30 марта в зале театра собрались актеры и деятели культуры, чтобы поддержать Константина Орбеляна. Видео выступления Константина Орбеляна опубликовано на сервисе youtube. На видео видно, как зал встретил овациями Орбеляна, когда он вышел к своим коллегам. Дирижер поприветствовал собравшихся на армянском языке и продолжил свою речь на русском, отметив, что его интересует только лишь процветание и успех театра.

Письмо сотрудники театра планируют передать премьеру 1 апреля перед зданием правительства, для чего и весь коллектив соберется там, рассказал корреспонденту один из актеров театра. Он пояснил, что если их требования не будут удовлетворены, сотрудники театра организуют протестные акции.

Приказ об освобождении Константина Орбеляна от занимаемой должности и.о. министра культуры Армении Назени Гарибян подписала 28 марта, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник ведомства.

На официальном сайте Минкульта 29 марта опубликовано разъяснение по поводу указа об увольнении Константина Орбеляна. В нем ведомство, ссылаясь на статью 15, ч.3 закона "О Государственных некоммерческих организациях", отмечает, что назначенный или избранный на должность руководителя организации не может заниматься другой оплачиваемой работой, кроме научной, творческой и педагогической деятельности.

"Исходя из этого, с 1 апреля на основании приказа министра культуры прекращаются полномочия Константина Орбеляна на должности директора театра”, - говорится в разъяснении. Решение об отстранении от должности никак не связано с оценкой деятельности Константина Орбеляна. Он продолжит занимать должность художественного руководителя – главного дирижера Армянского национального театра оперы и балета. 

Примечание:

"Активисты выступили против сноса исторического здания в Ереване", "Режиссер Ованнес Галстян потребовал ускорить рассмотрение иска", "Сотрудники Ереванского зоопарка потребовали отставки директора".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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