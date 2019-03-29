Землетрясение произошло в Чечне

29 марта 2019, 07:43

Подземный толчок магнитудой 3,7 зарегистрирован сегодня в 13 километрах от чеченского села Ведено. Информации о жертвах или разрушениях не поступало.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло сегодня в 01.32 мск.

Эпицентр толчка находился на глубине десяти километров в точке с координатами 43.01 градуса северной широты и 45.95 градуса восточной долготы, сообщил на своем сайте сейсмологический центр.

По данным сервиса "Яндекс. Карты", данная географическая точка расположена в 13 километрах от поселка Ведено, административного центра Веденского района.

По данным на 7.20 29 марта на сайте ГУ МЧС России по Чеченской Республике, нет информации о жертвах и разрушениях, вызванных землетрясением.

"Кавказский узел" ранее писал, что 24 марта подземный толчок магнитудой 3,9 зафиксирован в 8 километрах от поселка Новоульяновский в Ставропольском крае.