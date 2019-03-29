29 марта 2019, 07:43
Землетрясение произошло в Чечне
Подземный толчок магнитудой 3,7 зарегистрирован сегодня в 13 километрах от чеченского села Ведено. Информации о жертвах или разрушениях не поступало.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло сегодня в 01.32 мск.
Эпицентр толчка находился на глубине десяти километров в точке с координатами 43.01 градуса северной широты и 45.95 градуса восточной долготы, сообщил на своем сайте сейсмологический центр.
По данным сервиса "Яндекс. Карты", данная географическая точка расположена в 13 километрах от поселка Ведено, административного центра Веденского района.
По данным на 7.20 29 марта на сайте ГУ МЧС России по Чеченской Республике, нет информации о жертвах и разрушениях, вызванных землетрясением.
"Кавказский узел" ранее писал, что 24 марта подземный толчок магнитудой 3,9 зафиксирован в 8 километрах от поселка Новоульяновский в Ставропольском крае.
"Землетрясение произошло близ чеченского села", "Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Дагестане", "Землетрясение произошло в Северной Осетии".
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