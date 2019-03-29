29 марта 2019, 01:52

"Газпром" смягчил условия подключения газа после протестов в Карачаево-Черкесии

Газоснабжение домов в селе Джага возобновят после того, как жители оплатят часть задолженности и подпишут соглашения о реструктуризации оставшейся части долга, сообщил глава Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", 20 марта в селе Учкекен у здания администрации Малокарачаевского района местные жители провели акцию протеста. Они потребовали подключить газ в 108 домам села Джага, который был отключен после строительства сетей. Компания ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск» заявила, что жители села задолжали за газ 62,7 млн рублей. 

Компания "Газпром Межрегионгаз Черкесск" по просьбе властей пересмотрела условия, на которых она возобновит подачу газа жителям отключенных домов в селе Джага, передают 28 марта со ссылкой главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова "Кавказ. Реалии".

Абонентам не нужно оплачивать всю сумму задолженности сразу, им необходимо заплатить единовременно 30 процентов от суммы долга за период с 1 мая 2017 года по настоящее время и заключить с компанией соглашение о реструктуризации оставшейся части, сказал глава республики. При подключении газа долги, накопившиеся до 1 мая 2017 года, учитываться не будут, сказал Темрезов.

Жителям села также необходимо предоставить газовщикам недостающие документы, подтверждающие их право на дома, а также сверить лицевые счета, пишет "Кавказ Пост".

На сайте ООО "Газпром Межрегионгаз Черкесск" информации об изменении условий подключения к газу нет на 00.30 мск 29 марта. Комментариев от жителей села Джага относительно новых условий газовщиков не поступало.

Примечание:

"Брат Ислама Крымшамхалова связал возобновление следствия с арестом Арашуковых", "Глава Минкавказа обвинил регионы СКФО в воровстве газа и света", ""Газпром" призвал Карачаево-Черкесию рассчитаться за газ".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

29 марта 2019, 05:40

29 марта 2019, 04:45

  • Абдурашид Магомедов признал практику профучета в МВД Дагестана

    Министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов заявил, что в МВД республики нет профучета экстремистов, однако ведомство вело и продолжит вести "профучет лиц, склонных к совершению преступлений". Он также ответил на недовольство популярного в республике актера-комика и блогера Эльдара Иразиева, который заявлял о своей поставке на профучет как экстремиста, и пригласил его к себе на встречу.

29 марта 2019, 03:49

29 марта 2019, 02:50

29 марта 2019, 01:07

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Аналитика

Все статьи

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Новости

Все новости

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Справочник

Все справки

Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы