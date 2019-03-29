"Газпром" смягчил условия подключения газа после протестов в Карачаево-Черкесии

29 марта 2019, 01:52

Газоснабжение домов в селе Джага возобновят после того, как жители оплатят часть задолженности и подпишут соглашения о реструктуризации оставшейся части долга, сообщил глава Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", 20 марта в селе Учкекен у здания администрации Малокарачаевского района местные жители провели акцию протеста. Они потребовали подключить газ в 108 домам села Джага, который был отключен после строительства сетей. Компания ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск» заявила, что жители села задолжали за газ 62,7 млн рублей.

Компания "Газпром Межрегионгаз Черкесск" по просьбе властей пересмотрела условия, на которых она возобновит подачу газа жителям отключенных домов в селе Джага, передают 28 марта со ссылкой главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова "Кавказ. Реалии".

Абонентам не нужно оплачивать всю сумму задолженности сразу, им необходимо заплатить единовременно 30 процентов от суммы долга за период с 1 мая 2017 года по настоящее время и заключить с компанией соглашение о реструктуризации оставшейся части, сказал глава республики. При подключении газа долги, накопившиеся до 1 мая 2017 года, учитываться не будут, сказал Темрезов.

Жителям села также необходимо предоставить газовщикам недостающие документы, подтверждающие их право на дома, а также сверить лицевые счета, пишет "Кавказ Пост".

На сайте ООО "Газпром Межрегионгаз Черкесск" информации об изменении условий подключения к газу нет на 00.30 мск 29 марта. Комментариев от жителей села Джага относительно новых условий газовщиков не поступало.