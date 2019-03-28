Гражданин Казахстана осужден за вербовку ростовских заключенных в ИГ*

28 марта 2019, 14:56

Отбывающий наказание в Ростове-на-Дону убеждал других заключенных после выхода на свободу примкнуть к террористической организации, решил суд и приговорил гражданина Казахстана к 15 годам колонии.

Северо-Кавказский окружной военный суд пришел к выводу, что гражданин Казахстана Вазген Загарьян, находясь в колонии в Ростове-на-Дону, убеждал трех других осужденных после освобождения примкнуть к запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы суда.

Судья признал мужчину виновным в содействии терроризму и приговорил его к 15 годам колонии строгого режима. При этом Загарьян виновным себя не признал, отметил сотрудник суда.

По его словам, Загарьян ранее был приговорен к 2,5 года колонии общего режима по обвинению в попытках участвовать в незаконном вооруженном формировании и террористической организации.

Комментариями от Вазгена Загарьяна и его адвокатов относительно приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

* - "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.