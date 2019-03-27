Акция протеста таксистов в Тбилиси обернулась задержанием одного водителя

27 марта 2019, 21:56

Водители провели сегодня митинг у парламента Грузии в Тбилиси, требуя отменить реформу такси. Один участник акции был задержан по обвинению в неповиновении полиции. Мэрия не намерена отменять реформы из-за протестов таксистов, сообщил мэр Каха Каладзе.

Как писал "Кавказский узел", 20 марта несколько сотен водителей такси на митинге в Тбилиси потребовали отменить распоряжение мэрии о перекрашивании машин в белый цвет до 1 октября 2019 года, чтобы получить лицензию категории "А", которая позволяет искать пассажиров самостоятельно или через диспетчерские службы. Организаторы протеста анонсировали новые акции.

Для перекрашивания автомобилей мэрия предлагает каждому владельцу машины ваучер на 500 лари (185 долларов), но таксисты уверены, что покраска обойдется дороже. Мэрия Тбилиси отказалась идти на уступки протестующим таксистам. Протесты водителей такси не повлекут за собой переноса сроков вступления новых правил, согласно которым их машины должны быть окрашены в белый цвет, заявил вице-мэр Ираклий Хмаладзе.

Более 200 автомобилей пригнали водители такси сегодня на митинг на улице Руставели. Патрульная полиция не пустила основную колонну автомобилей протестующих проследовать по этой улице. Только 15 автомобилей со стороны площади Свободы и площади Революции Роз выехали навстречу друг другу и встретились перед парламентом, пытаясь остановить движение. Однако полиция подъехала с эвакуатором и потребовала от протестующих освободить трассу.

Узнав, что автопробег отменяется, таксисты оставили свои автомобили на площади Революции Роз и пришли пешком к парламенту Грузии, где митинг в их поддержку проводила Лейбористская партия.

На митинге таксисты вновь озвучили свои требования к мэрии отменить распоряжение о перекрашивании машин в белый цвет.

"Мэрия говорит, что будут выданы ваучеры на сумму, в которую обойдется покраска. Но качественная покраска не стоит таких денег! Как минимум 1500 лари!" - заявил корреспонденту "Кавказского узла" водитель Давид.

"Я и так в банке должен деньги за покупку нового автомобиля, откуда у меня время, чтобы бегать и красить этот автомобиль", - возмущается водитель Коба.

"Этот закон против нашей собственности", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" водитель Георгий Татунашвили.

По его словам, большинство автомобилей стоят порядка 6 тысяч долларов, а после покраски автомобиль теряет как минимум половину своей цены.

Это подтвердил и таксист Ираклий, который прибыл на акцию на свежепокрашенном автомобиле. Качество покраски оказалось низким - на корпусе были видны разводы, на дисках кое-где - шероховатости.

"Мне нужно было покрасить свой автомобиль, так что я решил его сразу перекрасить. Вся работа вылилась в 1200 лари. Качеством не скажу, что сильно недоволен, но если начнут перекрашивать все, то машины потеряют в цене - в случае необходимости их невозможно будет продать", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Ираклий.

Другие таксисты осмотрели машину Ираклия и отметили, что не хотят перекрашивать свои автомобили. "Посмотрите, как у меня на автомобиле лежит краска - видно, что тонкий слой. В нее приятно сесть клиенту. А если будет вот такая же грубая покраска, то кому охота садиться в такое?" – заявил, в частности, владелец сиреневой Toyota Priora.

"Компании-операторы забирают себе половину оплаты, и нам остается только на бензин. А на то, чтобы прожить, чтобы скопить на ремонт, денег нет", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" водитель Отар, комментируя возможности лицензии таксистов категории "В", которая позволит работать только с компаниями-операторами.

Лидер лейбористов Шалва Нателашвили на митинге обвинил лидера «Грузинской мечты», бизнесмена Бидзину Иванишвили в ситуации, в которой оказались тбилисские таксисты, передает корреспондент «Кавказского узла».

Нателашвили призвал всех жителей Грузии поддержать водителей такси и присоединиться к их протесту, а руководитель комитета Лейбористской партии Грузии по правам человека Лаша Чхартишвили пообещал, что акции протестов таксистов будут продолжены, и не только в Тбилиси, но и в других городах Грузии, передает «Спутник-Грузия».

"Наши требования остаются неизменными: мы требуем, чтобы таксистов оставили в покое и прекратили пытаться выгнать их с рынка. Пусть Каладзе и Иванишвили перестанут мечтать о создании монополии в сфере такси. В противном случае вместо монополии такси они получат революцию такси", – заявил Лаша Чхартишвили.

У здания парламента Грузии протестующие таксисты жгли файеры и скандировали лозунги. Акция протеста, которая началась в 14.00 по местному времени (13.00 мск), завершилась примерно через три часа, отмечает агентство.

Один участник акции задержан по обвинению в неповиновении полиции

Во время акции протестующие переместились на проезжую часть, что затруднило автомобильное движение. Полиция призывала митингующих уйти с дороги, однако они не подчинились требованию. В результате, между водителями и полицейскими произошла перепалка, во время которой один из участников акции был задержан.

«Один гражданин был задержан по 173-й статье Кодекса административных правонарушений, которая подразумевает неподчинение законным требованиям полиции. У них не было права перекрывать автомобильную дорогу и, соответственно, полиция действовала в рамках закона. Они могут проводить мирную акцию, но не должны перекрывать дорогу», - заявил замначальника Главного управления патрульной полиции Тбилиси Важа Сирадзе, слова которого приводят «Новости-Грузия».

Задержанным оказался таксист Гогита Хочолава. Его доставили в суд, однако решение не было вынесено - полиции предстоит продемонстрировать суду видеодоказательства. Следующее заседание суда по этому делу состоится 8 апреля, передает корреспондент «Кавказского узла».

Следующая акция протеста в Тбилиси запланирована на 11 апреля. Таксисты и лейбористы намерены в этот день проследовать по Коджорскому шоссе и заблокировать резиденцию Бидзины Иванишвили на горе Мтацминда, сообщил корреспондент «Кавказского узла».

Отметим, что во время митинга 20 марта перед Тбилисской мэрией представители Лейбористской партии Грузии занесли в мэрию уведомление о том, что таксисты 27 марта намерены перекрыть улицу Руставели и проехать маршем от площади Республики к зданию парламента. В ответ на это мэрия заявила, что перед парламентом бессрочную акцию протеста проводят Малхаз Мачаликашвили и Заза Саралидзе, так что возникает опасность помех двух акций.

Однако организаторы протеста таксистов ответили, что между палатками Саралидзе и Мачаликашвили и местом проведения митинга будет несколько десятков метров, так что две акции не помешают друг другу.

"Мэрия нам не ответила, так что формально мы остались в своем праве проводить митинг с перекрытием проспекта Руставели", - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Лаша Чхартишвили.

Мэрия не намерена отменять реформы из-за протестов таксистов

Комментируя сегодняшнюю акцию протеста, мэр Тбилиси Каха Каладзе дал понять, что столичные власти не намерены отменять или переносить сроки реформы.

«Что касается водителей такси, кто хочет коммуникации с нами – никаких проблем в этом никогда не было и сейчас не существует. С нашей стороны было предложение, что, если есть желание, вы можете прийти, и с нашей стороны на все заданные вопросы будут даны компетентные ответы. Еще раз были разъяснены те вопросы, что смогут получить эти люди и их семьи. Соответственно, со стороны политических партий эти действия и отношение с моей точки зрения неприемлемы», - заявил Каладзе.

Он добавил, что на выполнение всех новых положений водителям такси дано достаточно времени. Одновременно Каладзе еще раз подчеркнул, что мэрия Тбилиси готова выслушать претензии и предложения таксистов, передает агентство «Новости-Грузия».

Каха Каладзе также сообщил некоторые детали реформы. «У лицензиатов категории «В» нет никаких обязательств, им не нужны ни перекраска такси, ни установка указателя такси. Они могут объединиться в системе Taxify и Uber и обслуживать население столицы посредством этого сервиса. Что касается водителей категории «А», у них обязательно должны быть белые автомобили, расходы на покраску которых покроем мы, и им не придется платить даже одного тетри. Они должны пройти и техосмотр», - заявил на сегодняшней пресс-конференции Каладзе.

По его же словам, для такси категории «А» в городе будут выделены бесплатные парковочные места, а их водители смогут размещать на автомобилях рекламу. По словам мэра, доход от рекламы будет полностью оставаться у водителей.

«Мы сказали, что изготовим специальные фонари, которые тоже бесплатно будут переданы водителям категории «А» от муниципалитета. Когда в машине будет пассажир, фонарь будет красного цвета, а когда такси свободно – фонарь будет белым. В тендере победила компания «Ай-Ти-Джи Джорджия», которая изготовит фонари для всех бесплатно», - заявил Каха Каладзе, слова которого приводит «ИнтерпрессНьюс».