"Голос" определил масштабы завышения явки избирателей на Северном Кавказе

25 марта 2019, 20:14

Утилизация документов о выборах президента России в 2018 году, которая должна проводиться сегодня в регионах страны, имеет существенное значение для расследования нарушений. В трех республиках СКФО и на Кубани явку избирателей завысили на 23-52%, рассказал член Совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Роман Удот по итогам скрупулезного анализа видео с участков.

Как писал "Кавказский узел", во время голосования на выборах президента России 18 марта 2018 года наблюдатели выявили значительное завышение явки избирателей и многочисленные случаи вброса бюллетеней. По итогам президентских выборов 18 марта Кабардино-Балкария показала наибольшее в России число голосов за Путина, за него в республике проголосовали 93,38% избирателей, рапортовал глава регионального избиркома. Чечня утратила традиционное лидерство по числу голосов за Путина и оказалась на втором месте: по данным избиркома Чечни, Владимир Путин набрал в республике 91,44%. Явка в Кабардино-Балкарии, по официальным данным, составила 91,8%, в Чечне - 91,54%, в Дагестане - 87,48%, в Карачаево-Черкесии - 87,41%.

У правоохранительных органов был целый год, чтобы проверить заявления о нарушениях, изучив эти документы, однако никаких активных действий они не предпринимали, констатировал Роман Удот.

Избирательные бюллетени, списки избирателей и подписные листы с подписями избирателей "хранятся не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов", гласит статья 81 Федерального закона от 10.01.2003 №19-ФЗ "О выборах президента Российской Федерации". Результаты выборов президента в 2018 году были опубликованы 23 марта. Согласно законодательству, в случае если последний день срока приходится на нерабочий день, днем его окончания считается ближайший следующий за ним рабочий день. В 2019 году 23 марта выпало на выходной день (субботу). Таким образом, срок уничтожения документов приходится на 25 марта - ближайший рабочий день после дня окончания срока.

При наличии документов следствию проще подтвердить факты фальсификации голосования, хотя возможность расследовать нарушения на выборах сохраняется и сейчас - следователи могли бы собрать показания свидетелей, копии протоколов от наблюдателей, опросить избирателей, отметил он.

"Проблема – нежелание заниматься расследованием. Отдельно упомяну видеозаписи. Их срок хранения – не менее года, то есть их тоже могут утилизировать. Но так как они хранятся в ЦИК, то это в руках ЦИКа: уничтожить доказательства или сохранить их", - сказал Роман Удот "Кавказскому узлу".

К годовщине выборов президента движение "Голос" обобщило данные о завышении явки в Краснодарском крае, Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Волонтеры "Голоса" вручную подсчитывали по видео избирателей, побывавших в день голосования на участках. Согласно результатам подсчета, завышение официальных данных о явке в этих регионах составляет от четверти до половины.

Избирательные комиссии на местах активно стремятся перевыполнить план по явке и завышают неправдоподобным образом, констатировал Удот. "Местная власть ставит задачи перед комиссиями, и в результате получается 90-процентный результат. При этом в Кремле были бы рады и 70-процентному результату, но тут на местах начинается конкуренция, - и как результат, мы видим такие цифры", - пояснил он.

По данным экспертов "Голоса", фактическая явка на Северном Кавказе оказалась ниже, предполагаемых реальных значений. "Голосов оказалось приписано больше, чем ожидалось, поскольку Кавказ впервые для нас оказался открытым и прозрачным", - отметил Удот.

На Кубани по итогам анализа выявилась "зона честных участков", где официальная явка была близка к реальной. В Дагестане и Карачаево-Черкесии тоже обнаружились отдельные "честные участки" с явкой "между 40 и 60 процентами", хотя масштабы фальсификации велики. "Но все, что мы видим в районе 90 процентов – это все чистая рисовка", - подчеркнул он.

В Кабардино-Балкарии аналитики и волонтеры обнаружили "самую грубую" и наиболее повсеместную фальсификацию явки. "Мы оцениваем порядка 30 процентов реальную явку [в Кабардино-Балкарии], хотя официально она 90 процентов, в три раза завышена. Мне кажется, что на всю республику [были только] два или три честных участка, где вообще что-то похожее на правду. С точность до двух процентов по всей республике нарисовали – 92-94 процента, что нереально", - сообщил представитель "Голоса".

На выборах депутатов Госдумы России 2016 года в Чечне оказалась самая высокая явка избирателей по России - 94,92%, было испорчено 0,04% бюллетеней, говорится в материале "Кавказского узла" "Рекорды Кавказа на выборах 2016 года". Эксперты отмечали аномальные результаты, которые они назвали "пиками Кадырова", рассказал ранее Роман Удот в интервью "Кавказскому узлу" "Пики Кадырова", фальсификации и нaрисованные итоги. Эксперт "Голоса" о кавказских традициях на выборах". Такие результаты могут быть, если избирательные комиссии выполняют заранее озвученные нормативы, а не ведут честный и независимый подсчет голосов.

На президентских выборах 2018 года "пиков" в Чечне уже не наблюдалось. "Результаты искажали другими способами, но пиков не обнаружилось. Возможно, на это повлиял десант Навального в Чечне", - отметил Роман Удот.

Материалы, касающиеся президентских выборов в марте 2018 года в России, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "4-е выборы Путина". В выборах участвовали восемь кандидатов, но фактически они были безальтернативными, говорится в материале "Кавказского узла" "Президентские выборы-2018". Сообщения о вбросах поступали из Краснодарского края, Волгоградской области, Карачаево-Черкесии и Дагестана. На некоторых участках в Дагестане, Волгоградской области и на Кубани результаты выборов были отменены по причине вбросов.