Манвел Григорян переведен в гражданскую больницу

25 марта 2019, 18:57

Состояние бывшего депутата парламента Армении, главы Союза добровольцев "Еркрапа" Манвела Григоряна, обвиняемого в хищении, остается тяжелым, сообщил сегодня его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", генерал Манвел Григорян с 8 февраля по 4 марта проходил обследование и лечение в гражданском медицинском центре "Наири", после чего, несмотря на жалобы защиты, был возвращен под арест. После того, как ЕСПЧ коммуницировал жалобу на содержание Григоряна под стражей, следствие создало комиссию из независимых экспертов для проверки здоровья обвиняемого. Две экспертизы показали, что у Григоряна нет несовместимых с арестом заболеваний, рапортовало следствие 21 марта. Однако защита настаивала, что Григоряна следует освободить только потому, что арест негативно сказывается на его здоровье.

Манвел Григорян был задержан в июне 2018 года по делу о незаконном обороте оружия и хищении "в особо крупном размере". После обысков правоохранители нашли в его доме патроны, амуницию, запасы провианта и огнестрельное оружие. Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что генерал в отставке присвоил предназначенную для армии гуманитарную помощь.

Манвел Григорян был переведен сегодня в гражданскую больницу из Уголовно-исправительного учреждения "Ереван-Кентрон", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Левон Багдасарян.

По словам адвоката, "состояние здоровья Манвела Григоряна продолжает оставаться тяжелым".

В пресс-службе Уголовно-исполнительного управления (УИУ) Минюста Армении уточнили, что Манвела Григоряна сегодня перевели в медцентр "Наири", где он будет проходить медицинское обследование. "Срок прохождения медобследования установят врачи", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь УИУ Нонна Навикян.