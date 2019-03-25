Пять человек стали жертвами автоаварии в Дагестане

25 марта 2019, 17:40

Четыре человека погибли и один госпитализирован после автомобильной аварии на федеральной трассе "Кавказ" в Дагестане, сообщили в МВД.

По данным ведомства, ДТП произошло сегодня на участке автомагистрали в Дербентском районе.

"Столкнулись автомобили Mitsubishi и ВАЗ 2106. Четыре человека погибли, еще один получил травмы. Он госпитализирован", - цитирует представителя МВД по Дагестану "Интерфакс".

В ведомстве уточнили, что трое погибших находились в автомобиле ВАЗ, еще один погибший и один пострадавший - в Mitsubishi.

"Кавказский узел" ранее писал, что 3 марта три человека погибли и еще двое пострадали при ДТП с участием грузовика в Буйнакском районе Дагестана.