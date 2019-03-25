25 марта 2019, 17:40

Пять человек стали жертвами автоаварии в Дагестане

Четыре человека погибли и один госпитализирован после автомобильной аварии на федеральной трассе "Кавказ" в Дагестане, сообщили в МВД.

По данным ведомства, ДТП произошло сегодня на участке автомагистрали в Дербентском районе.

"Столкнулись автомобили Mitsubishi и ВАЗ 2106. Четыре человека погибли, еще один получил травмы. Он госпитализирован", - цитирует представителя МВД по Дагестану "Интерфакс".

В ведомстве уточнили, что трое погибших находились в автомобиле ВАЗ, еще один погибший и один пострадавший - в Mitsubishi.

"Кавказский узел" ранее писал, что 3 марта три человека погибли и еще двое пострадали при ДТП с участием грузовика в Буйнакском районе Дагестана.

Примечание:

"Шесть человек пострадали при ДТП в Дагестане", "Пять человек пострадали при ДТП в Хасавюрте", "Полицейский погиб при ДТП в Дагестане". 

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

26 марта 2019, 05:23

26 марта 2019, 05:04

26 марта 2019, 03:48

  • Угрозы Абдурахманову указали на уязвимость чеченских беженцев в Европе

    Власти европейских стран принципиально недооценивают опасность для инакомыслящих в Чечне и продолжают высылать выходцев с Северного Кавказа на родину, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Тумсо Абдурахманов получил новые угрозы после объявления Магомедом Даудовым кровной мести.

26 марта 2019, 03:19

  • Обвинение запросило два года колонии для бывшего замначальника ростовского ФСИН

    Два года колонии-поселения запросило обвинение для бывшего первого заместителя начальника ГУФСИН России по Ростовской области Дмитрия Молокова, обвиняемого в сокрытии покушения на убийство осужденного в тюремной больнице. По делу вместе с Молоковым проходят трое бывших сотрудников Межобластной туберкулезной больницы №19. Для Владимира Колундаева и Руслана Габреляна прокурор запросил полтора года и год соответственно, а для Руслана Алиева - полтора года условно. Защита попросила о прекращении дела.

26 марта 2019, 02:02

  • Около 240 соцработников в Грузии приняли участие в забастовке

    По всей Грузии около 240 социальных работников, занятых в сфере защиты женщин и детей, прекратили вести свои дела в рамках бессрочной забастовки с требованием улучшить условия труда, рассказала "Кавказскому узлу" зампредседателя Объединения независимых профсоюзов Грузии Раиса Липартелиани.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Персоналии

Все персоналии

Новости

Все новости

Аналитика

Все статьи

Справочник

Все справки