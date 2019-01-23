ЕСПЧ присудил родственникам пропавших в Чечне и Ингушетии 1,6 миллиона евро

23 января 2019, 13:56

Европейский суд по правам человека 22 января вынес решения по 20 делам об исчезновениях жителей Чечни и Ингушетии в 2002-2005 годах и обязал власти России выплатить родственникам пропавших компенсации.

22 января ЕСПЧ вынес два постановления по 20 делам об исчезновениях в Чечне и Ингушетии в 2000-2005 годах. Общая сумма компенсации по этим делам составила более 1,6 миллиона евро, говорится на сайте проекта "Правовая инициатива", адвокаты которого представляли в суде семь дел об исчезновениях.

Заявителей по другим 13 жалобам представляли ПЦ "Мемориал", НГО "Матери Чечни" и адвокаты, ведущие частную практику в Чечне, уточнили правозащитники.

"Мемориал" представлял интересы жительницы ингушской станицы Орджоникидзевская (ныне Слепцовск) Азы Кукурхоевой, которая пожаловалась на похищение силовиками в 2004 году ее мужа Гирихана Цечоева, сообщила пресс-служба ПЦ "Мемориал".

"ЕСПЧ признал, что российские власти ответственны за похищение и вероятную гибель родственников заявителей по всем делам, а также за то, что не было проведено эффективное расследование преступлений. В делах нарушены статьи 2 (право на жизнь), 3 (запрещение пыток), 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и 13 (право на эффективные средства правовой защиты) Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - говорится в пресс-релизе Правозащитного центра.

Азе Кукурхоевой присуждено 60 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда, уточнил Правозащитный центр. "В остальных делах по такой же сумме присуждено за каждого пропавшего", - говорится в пресс-релизе.

Государство несет ответственность не только по выполнению финансовых обязательств перед заявителями по выплате компенсации, но и по эффективному расследованию похищений, сказал адвокат "Правовой инициативы" Рустам Мацев. "Однако на практике исполнение подобного рода постановлений ЕСПЧ ограничивается лишь выплатой денежных компенсаций", - привела 22 января его слова "Медиазона".

"Правовая инициатива" сообщила подробности похищений в Чечне

Заявители в деле "Шавхаева и Бекаева против России" потеряли троих родственников, сообщила на своем сайте "Правовая инициатива". 9 июня 2001 года группа вооруженных людей в масках приехала к их дому в Аргуне и задержала Умара Бекаева, Шарипа и Шамхана Бекаевых. 12 августа 2001 года было возбуждено уголовное дело, но расследование событий до сих пор не завершено.

Заявители в деле "Цакаева и другие" не видели Тимура Цакаева с момента его похищения 2 ноября 2001 года в Алхан-Юрте. В тот день несколько десятков вооруженных военнослужащих в масках и камуфляжной форме оцепили дом и провели обыск. Военнослужащие вывели Тимура и его дядю Мусу Цакаева на задний двор и стали допрашивать. Через час они отпустили Мусу Цакаева, посадили Тимура Цакаева в грузовик и увезли.

В деле "Солтагираева и другие против России" речь идет о зачистке села Гудермес, где 2 апреля 2002 года военные задержали Асхаба Солтагираева. Заявители не видели Асхаба с момента его похищения.

В деле "Ахметхановы против России" события произошли в селе Гехи. 3 июля 2002 года около 20 вооруженных людей в камуфляжной форме и масках ворвались в дом, задержали Ахдана Ахметханова и вывели во двор. Мать Ахдана попыталась следовать за военнослужащими, которые увозили ее сына, но они стали стрелять в нее. Соседи видели, что Ахдана увезли в сторону Урус-Мартана.

Дело "Местоевы против России" касается похищения в Ачхой-Мартане. 29 сентября 2003 года группа военнослужащих в камуфляжной форме, вооруженных автоматами, задержала и увезла Магомеда Meстоева. 31 октября 2003 года в прокуратуре Ачхой-Мартановского района было возбуждено уголовное дело, но расследование похищения до сих пор не завершено.

В деле "Кулишова против России" мать заявляла о похищении Дмитрия Кулишова из квартиры в Грозном. После того как в ночь на 15 марта 2005 года вооруженные люди в камуфляжной форме задержали его, у матери нет никаких известий о местонахождении сына.

Дело "Умаров и другие против России" касается событий 25 мая 2005 года. Тогда военнослужащие увезли Магомеда Умарова из его дома в Дуба-Юрте. 4 августа 2005 года прокуратура Шалинского района возбудила уголовное дело, но расследование еще не завершено, говорится в сообщении на сайте "Правовой инициативы".

Напомним, что 4 декабря 2018 года ЕСПЧ вынес решение по делам об исчезновениях 16 жителей Чечни и одного жителя Ингушетии, задержанных военными в 2002-2004 годах. Власти России должны выплатить родственникам пропавших компенсации морального вреда на общую сумму свыше миллиона евро, постановил суд.