На месте пожара в Махачкале. Фото: ГУ МЧС по Дагестану http://05.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7849909/

20 января 2019, 00:29

Четыре человека стали жертвами пожара в Дагестане

15-летняя школьница умерла, еще три человека пострадали в результате пожара в двухэтажном жилом доме в Махачкале, сообщили в Минздраве.

По данным ведомства, пожар произошел вечером 19 января на улице Мамедбекова. Он был потушен на площади 120 квадратных метров.

"Имеются пострадавшие, которые доставлены в республиканскую клиническую больницу", - говорится в сообщении, опубликованном 19 января на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

В результате пожара умерла школьница, еще три человека пострадали, проинформировали в Минздраве Дагестана.

"Внук и дедушка в тяжелом состоянии в реанимации республиканской клинической больницы Махачкалы. Один парень получил ожоги кистей рук и отказался от госпитализации. Помощь ему оказали на месте. К сожалению, от полученных травм умерла на месте 15-летняя девочка", - цитирует представителя Минздрава "Регион online".

"Кавказский узел" ранее писал о пожаре в многоэтажном доме в Дербенте. Площадь пожара, который произошел 3 января, составила 600 квадратных метров. Все жильцы были эвакуированы. К 10 января почти все жители вернулись в свои квартиры. Съемное жилье потребовалось одной семье, сообщили в горадминистрации.

Примечание:

"11 человек остались без жилья после пожара в Дагестане", "Два человека пострадали при взрыве на станции техобслуживания в Дагестане", "Пожар в мечети в дагестанском селе потушен".

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