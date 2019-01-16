Сборщица черемши. Фото: Radio Marsho (RFE/RL)

16 января 2019, 21:13

МЧС Ингушетии отказалось от слов про сбор черемши на сопредельных территориях

Слова о запрете "перехода на сопредельную территорию" при сборе черемши ошибочно попали в сообщение МЧС Ингушетии, заявил представитель ведомства. После предположений о связи запрета с пограничным спором Ингушетии и Чечни эта фраза исчезла из сообщения на сайте, но силовики в последние месяцы действительно препятствуют переходу жителей Ингушетии на другой берег Фортанги, сообщил житель Сунженского района.

Как писал "Кавказский узел", МЧС Ингушетии опубликовало 15 января сообщение для жителей в связи с началом сезона сбора черемши. В сообщении указывалось, что "при сборе черемши категорически запрещается переход на сопредельную территорию".

"За этой фразой стоит прямая директива не собирать травку на том участке, который в сентябре по соглашению сторон был отнесен к территории Чеченской Республики", - сделал вывод автор telegram-канала kavkaz_leakbez.

Сотрудники МЧС не уполномочены вводить запреты на сбор лесных растений, не предусмотренные Лесным кодексом России, сообщил юрист Багаудин Хаутиев, комментируя сообщение на сайте ведомства.

Согласно статье 11 Лесного кодекса РФ, граждане свободно могут находиться в лесах и осуществлять для собственных нужд "заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов". Запреты, установленные в данной статье, касаются сбора грибов и растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации или региональные красные книги, а также сбора грибов и растений, признанных наркотическими средствами, отметил Хаутиев.

Возможные ограничения или запреты на пребывание граждан в лесах статья 11 Лесного кодекса допускает в случаях, когда речь идет о "землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий, и иных землях, доступ граждан на которые запрещен или ограничен в соответствии с федеральными законами". Кроме того, ограничения могут быть введены для обеспечения "пожарной безопасности и санитарной безопасности в лесах". "Запрещение или ограничение пребывания граждан в лесах по основаниям, не предусмотренным настоящей статьей, не допускается", - говорится в пункте 6 статьи 11 Лесного кодекса РФ.

"МЧС не правомочно выносить нормативные акты, противоречащие Лесному кодексу РФ", - заключил юрист.

Ограничения на передвижение жителей по лесу близ границы Ингушетии и Чечни вводились ранее на время контртеррористических операций, а после официального установления административной границы сборщики черемши из Ингушетии не могут попасть на территорию за Фортангой, рассказал житель селения Нестеровское Магомед Кокурхо.

«В Сунженском районе бывает много черемши, особенно в районе сел Даттых, Аршты, Галашки, Алкун. Она растет в лесном массиве. За Фортангу никого сейчас не пускают с нашей стороны, а раньше, до этого года, собирали там [черемшу] каждый сезон", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Кокурхо, до недавнего времени попасть со стороны Ингушетии на другой берег Фортанги можно было беспрепятственно, если в конкретный период времени не действовали особые ограничения режима КТО.

"Я читал информацию на сайте МЧС, они ее каждый год публикуют, насколько я помню. МЧС не запрещает собирать черемшу, но просит зарегистрироваться: бывали случаи, что люди заблудились и бродили сутками по лесу. А сейчас военные говорят, что действует режим КТО, не пускают. С той стороны [Фортанги находятся] чеченские силовики, а с этой стороны речки - российские", - пояснил местный житель.

Представители ингушских тейпов, чьи родовые башни находятся в Сунженском районе близ реки Фортанги, в ноябре инициировали субботник на территории, которая стала предметом спора на фоне подписания соглашения о границе с Чечней. В день субботника, 17 ноября, ингушские силовики помешали активистам проехать к его месту, были задержаны четыре человека. При этом вооруженные чеченские силовики, как следует из опубликованных ими в сети видео, ждали ингушских активистов на спорных территориях.

Сотрудник пресс-службы республиканского МЧС объяснил появление фразы о запрете перехода "на сопредельную территорию" технической ошибкой. При этом он затруднился объяснить значение слов о "сопредельной территории", сославшись на ошибочность этой фразы.

«Это машинальная ошибка - человек который сейчас занимается сайтом, он просто скопировал прошлогоднюю информацию без изменений. Раньше этим занимался другой человек», - сказал представитель ведомства корреспонденту "Кавказского узла". 

По состоянию на 17.00 мск 16 января текст сообщения для сборщиков черемши на сайте ингушского МЧС был изменен, слова о запрете перехода на сопредельную территорию удалены. Фраза, которая привлекла к себе особое внимание на фоне острого спора из-за границ, публиковалась ведомством и ранее: предупреждения для сборщиков черемши, опубликованные на сайте в 2014-2017 годах, по-прежнему содержат эти слова.

"При сборе черемши категорически запрещается переход на сопредельную территорию. Это обеспечит Вашу безопасность при нахождении в лесу, а в случае возникновения экстремальной ситуации поможет организовать поиск заблудившихся. [...] Лесной массив еще в недалеком прошлом был местом боестолкновений, и вполне возможно, что в этих местах остались не взорвавшиеся боеприпасы и мины", - говорится в сообщении, опубликованном 5 января 2014 года.

Сайт НАК и сайт Совета безопасности Ингушетии на 17.00 мск 16 января 2019 не сообщают о действии режима контртеррористической операции в республике и запрете "перехода на сопредельную территорию".

"Кавказский узел" ведет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Спор о чечено-ингушской границе: аргументы сторон".

Примечание:

"Глава Ингушетии отчитался о ликвидации терроризма вопреки росту числа жертв", "Суд в Ингушетии отказался освободить Альберта Хамхоева", "Защита Хамхоева заявила о затягивании дела".

Автор: Умар Йовлой; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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