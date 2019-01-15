Раненый ингушский полицейский перевезен в Чечню

15 января 2019, 22:02

Младший лейтенант полиции Адам Хамхоев, раненный при обстреле машины главы ингушского центра "Э" Ибрагима Эльджаркиева, доставлен сегодня в медсанбат в Ханкалу. Для дальнейшего лечения его решено перевезти в московский госпиталь МВД.

"Кавказский узел" сообщал, что 12 января был обстрелян автомобиль Ибрагима Эльджаркиева в Ингушетии. По данным МВД, всего в машине находились четверо полицейских и 27-летний житель Назрани. В республиканской клинической больнице уточнили, что ранения получили трое полицейских. По данным источников, имеется и четвертый раненый - сын бывшего главы администрации Насыр-Корта Мурад Кодзоев.

Республиканский главк полиции подтвердил сегодня, что помимо полицейских ранение получил и 27-летний житель Назрани, находившийся с ними в салоне автомобиля. Его жизни ничто не угрожает, сообщило ведомство.

Хирурги первично обработали младшему лейтенанту полиции Хамхоеву раны правого плеча и спины, говорится в сообщении на сайте управления МВД России по Ингушетии.

Сегодня инспектора отдела организации охраны, конвоирования и содержания подозреваемых Адама Хамхоева доставили из Ингушской республиканской больницы в 57-ой отдельный медико-санитарный батальон Ханкалы. Его привезли в Чечню на реанимобиле, информировал "Интерфакс".

Для оказания высококвалифицированной медицинской помощи его решено перевести в главный клинический МВД, который находится в Москве. Раненого доставят туда 19 января. Состояние Хамхоева стабилизировалось, он транспортабелен, со ссылкой на пресс-службу республиканского управления МВД передало издание.

13 января стало известно о смерти одного из раненых полицейских.

Похороны бойца ОМОНа Заура Плиева прошли в день смерти, 13 января. Его похоронили на родовом кладбище в сельском поселении Плиево Назрановского района. В траурном мероприятии приняли участие сотни людей, в том числе министр внутренних дел Ингушетии Дмитрий Кава, руководитель республиканского управления Росгвардии Эдуард Павлов, сослуживцы, общественные и религиозные деятели республики, сообщила интернет-газета "Ингушетия".

По подсчетам "Кавказского узла", обстрел автомобиля начальника Центра противодействия экстремизму Ибрагима Эльджаркиева в Ингушетии стал одиннадцатым вооруженным инцидентом в республике с начала 2018 года и пятым с участием сотрудников правоохранительных органов.

"Кавказский узел" продолжает отслеживать ситуацию в Ингушетии, а также вести хронику происходящих там вооруженных инцидентов и нападений.