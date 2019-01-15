Источники сообщили о четвертом раненом при обстреле полицейских в Ингушетии

15 января 2019, 04:26

Сын бывшего главы администрации Насыр-Корта Мурад Кодзоев получил ранение при обстреле автомобиля начальника Центра противодействия экстремизму Ибрагима Эльджаркиева в Сунженском районе Ингушетии и госпитализирован, сообщили источники в больнице.

"Кавказский узел" информировал, что 12 января был обстрелян автомобиль Ибрагима Эльджаркиева в Ингушетии. Сам Эльджаркиев. По данным МВД, всего в машине находились четверо полицейских и 27-летний житель Назрани. В республиканской клинической больнице уточнили, что ранения получили трое полицейских. 13 января стало известно о гибели одного из них.

После обстрела автомобиля с силовиками в больницу с огнестрельными ранениями также поступил Мурад Кодзоев, он был прооперирован, из тела извлечены пули. Его состояние оценивается врачами как стабильное, сообщили 14 января корреспонденту "Кавказского узла" источники в больнице.

Причину, по которой Кодзоев находился в машине с силовиками при обстреле, источники не уточнили.

Раненый при обстреле автомобиля Ибрагима Эльджаркиева Мурад Кодзоев является сыном бывшего главы администрации Насыр-корта Магомеда Кодзоева, сообщается на странице паблика "ФортангаORG" в социальной сети Facebook.

Сообщений о ранении Кодзоева при обстреле автомобиля Эльджаркиева на сайтах Минздрава Ингушетии, республиканских МВД и следственного управления Следственного комитета по данным на 04.00 мск 15 января не было.

Комментариями Кодзоева или его представителей относительно обстоятельств происшествия "Кавказский узел" пока не располагает.

По подсчетам "Кавказского узла", обстрел автомобиля начальника Центра противодействия экстремизму Ибрагима Эльджаркиева в Ингушетии стал одиннадцатым вооруженным инцидентом в республике с начала 2018 года и пятым с участием сотрудников правоохранительных органов.

"Кавказский узел" продолжает отслеживать ситуацию в Ингушетии, а также вести хронику происходящих там вооруженных инцидентов и нападений.