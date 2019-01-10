Водители рассказали о ситуации на КПП "Верхний Ларс"

10 января 2019, 16:24

195 машин скопилось в очереди на КПП "Верхний Ларс", сегодня движение по Военно-Грузинской дороге открыто не будет, сообщили в МЧС. Ожидание на российско-грузинской границе обходится дорого, пожаловались водители.

Как писал "Кавказский узел", Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов с вечера 4 января, а для легковых машин - с вечера 8 января. К утру 9 января в очереди на КПП "Верхний Ларс" стояли 174 грузовика и 24 легковых автомобиля.

Сегодня в середине дня открытия проезда по Военно-Грузинской дороге ожидают около 145 грузовых автомобилей и более 50 легковых машин, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" начальник управления МЧС по Северной Осетии Александр Хоружий.

В районе пропускного пункта “Верхний Ларс” МЧС по Северной Осетии развернуло пункт обогрева, где можно не только согреться, но и выпить чай и зарядить мобильные устройства. Также возле пункта пропуска работают кафе, комната матери и ребенка, организовано дежурство Центра медицины катастроф, сообщил глава ведомства. По его словам, на границе работают психологи, дежурят врачи скорой помощи и оперативная группа спасателей.

В случае необходимости МЧС готово дополнительно развернуть несколько пунктов обогрева, отметил Александр Хоружий. "Два раза в день мы проводим обход водителей, спрашиваем, какая есть необходимость в тех или иных продуктах питания, в топливе, воде. Пока каких-то проблемных вопросов, которые бы не решались, нет", - сказал он.

По грузинским данным, в районе Крестового перевала после обильного снегопада высока угроза схода лавин, поэтому сегодня дорога, скорее всего, открыта не будет, сообщил глава североосетинских спасателей.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", сегодня по состоянию на 16:24 мск на въезде в Грузию стоят как грузовики, так и легковые машины. В кадр попадают лишь несколько из них. На въезде в Россию дорога пуста. Изображения на веб-камерах обновляются каждые 15 минут, они предоставлены Северо-Кавказским таможенным управлением, говорится в сообщении на сайте "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском поселке Степанцминда ясная погода без осадков, температура воздуха -4 градуса, скорость ветра 6 метров в секунду. В ночь на 11 января похолодает до -14 градусов, ветер усилится до 10 м/с. Осадки также не прогнозируются. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса, который также доступен и в легкой версии, могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.

Водители рассказали об ожидании на границе

В очереди на границе стоят машины из Турции, Казахстана, Беларуси, Украины, российских городов. "Еду из Ростова в Армению. Уже 12 лет такая ситуация, неужели нельзя навести порядок? Раньше лопатами все чистили, сейчас вся техника есть. Если грузины не расчистят дорогу, мы приедем из Армении и расчистим. Мы стоим вторые сутки", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" водитель Вартан. Деньги заканчиваются, а машину нужно заправлять соляркой, посетовал он.

Водитель Арарат сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что едет с семьей в Армению из Ставрополя, в очереди на границе они стоят вторые сутки. Его супруга считает, что дорожники могли подготовиться заранее, чтобы не заставлять людей ждать в очереди. "В первый раз здесь так застряли. С собой взяли продукты. Если чего-то не хватает, идем и покупаем. А что делать? Все дорого, только туалет бесплатный. Пусть скажут, когда дорога откроется", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Водитель рейсового автобуса из Москвы в Грузию Мамука Курашвили рассказал, что стоит в очереди с утра 9 января. "Некоторые говорят, что грузинские власти не хотят расчищать дорогу, - это не так. Каждый человек в такое время должен быть подготовленным - брать с собой еду, бензин. Я уже пять лет здесь езжу, и знаю, что может произойти. Еда у меня есть, солярки полный бак, даже если неделю буду здесь стоять. Если не будет хватать - я поеду во Владикавказ, куплю там все, что нужно. Здесь (на терминале при КПП "Верхний Ларс". - Прим. "Кавказского узла") нечего есть, продукты не совсем свежие. Внизу есть новое кафе, там более-менее, но они не подготовлены к потоку людей, ассортимент должен быть разнообразнее", - считает водитель.

Дальнобойщики останавливаются на стоянке частного комплекса

Примерно в двух километрах от пункта пропуска "Верхний Ларс" появился частный комплекс со стоянкой для фур, автомойкой, магазином автозапчастей, шиномонтажом и кафе. Там же строится и гостиница на 52 номера. Сегодня на стоянке комплекса стоят десятки фур, передает корреспондент "Кавказского узла". По оценке водителей, ожидающих открытия дороги, там можно припарковать до 200 машин.

Дальнобойщик из Беларуси, представившийся Александром, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что вместе с коллегами ждет на границе с 6 января. "В последний раз я здесь был пять лет назад, и никаких построек здесь не было. Мы приехали 6-го числа, до нас тут уже стояли фуры. У нас машины работают на автономном отоплении, поэтому все нормально, только солярку сильно жжем. Питание свое. Я раньше ездил здесь, поэтому знаю, что можно застрять надолго, и набираю много продуктов. Тут есть и кафе, можно туда сходить, поесть шашлыки. 300 грамм стоит 230 рублей. Цены приемлемые", - сказал он. По словам водителей, стоянка на терминале стоит 500 рублей в сутки.

Дальнобойщик Сергей из Беларуси рассказал, что везет оборудование на пивной завод в Грузию. Он также стоит в очереди с 6 января. "Очень редко сюда ездим, в первый раз попал в такую ситуацию. Природа, ничего не поделаешь. Хорошо, что терминал построили, сделали накопитель (стоянку для фур. - Прим. "Кавказского узла")", - сказал водитель корреспонденту "Кавказского узла".

Пока машина стоит в накопителе, можно сходить на границу и оформить все документы, отметил дальнобойщик. "То есть я не буду терять время, когда зайду на границу, и коллеги при этом не будут задерживаться. Это удобно", - пояснил он.

Пункты пропуска на границе России и Грузии работают в круглосуточном режиме, однако во время ухудшения погоды они часто временно закрываются, говорится в справке "Кавказского узла" "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс". На "Кавказском узле" в разделе "Справочник" также размещен материал о Военно-Грузинской дороге.