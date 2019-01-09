Очередь на "Верхнем Ларсе" выросла до 198 машин

09 января 2019, 12:16

174 грузовика и 24 легковых автомобиля ожидают выезда из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге, сообщило сегодня МЧС.

Как писал "Кавказский узел", Военно-Грузинская дорога была закрыта для большегрузов с вечера 4 января, утром 8 января на КПП "Верхний Ларс" скопилась очередь из 120 грузовиков. Вечером был закрыт проезд и для легковых машин.

Военно-Грузинская дорога остается закрытой для легковых и грузовых автомобилей, говорится сегодня в сообщении на сайте Главного управления МЧС по Северной Осетии, опубликованном в 07.00 мск.

"Скопление транспорта на российской границе составляет 198 единиц техники, включая 24 легковых автомобиля", - приводит сегодня сообщение ведомства ТАСС.

Для водителей и пассажиров машин, ожидающих возобновления проезда по автодороге в районе пропускного пункта "Верхний Ларс", организован пункт обогрева, где можно согреться, выпить чай и зарядить мобильные устройства, отмечается в сообщении ведомства.

Спасатели советуют водителям, которые планируют отправиться в путь через российско-грузинскую границу, пользоваться альтернативными маршрутами в Грузию, в частности авиалиниями, паромной переправой до города Батуми, через автомобильный пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" (транзитом через Азербайджан).

Информации о количестве автомобилей, ожидающих выезда из Северной Осетии в Грузию, на сайте Главного управления МЧС по Северной Осетии, по состоянию на 12.15 мск, нет.

"Граница закрыта, говорят, как снег закончит идти, начнут чистить... Говорят, что скорее всего послезавтра откроют, - написал сегодня в группе "Ситуация на КПП Верхний Ларс (Крестовый перевал)" соцсети "ВКонтакте" Андрей Тимченко.