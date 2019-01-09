Военно-Грузинская дорога. Фото: © FB / Roads Department of Georgia https://sputnik-georgia.ru/georgia/20180120/238981092/Verhnij-Lars-segodnja-ogranichenija-chastichno-snjaty.html

09 января 2019, 12:16

Очередь на "Верхнем Ларсе" выросла до 198 машин

174 грузовика и 24 легковых автомобиля ожидают выезда из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге, сообщило сегодня МЧС.

Как писал "Кавказский узел", Военно-Грузинская дорога была закрыта для большегрузов с вечера 4 января, утром 8 января на КПП "Верхний Ларс" скопилась очередь из 120 грузовиков. Вечером был закрыт проезд и для легковых машин.

Военно-Грузинская дорога остается закрытой для легковых и грузовых автомобилей, говорится сегодня в сообщении на сайте Главного управления МЧС по Северной Осетии, опубликованном в 07.00 мск.

"Скопление транспорта на российской границе составляет 198 единиц техники, включая 24 легковых автомобиля", - приводит сегодня сообщение ведомства ТАСС.

Для водителей и пассажиров машин, ожидающих возобновления проезда по автодороге в районе пропускного пункта "Верхний Ларс", организован пункт обогрева, где можно согреться, выпить чай и зарядить мобильные устройства, отмечается в сообщении ведомства.

Спасатели советуют водителям, которые планируют отправиться в путь через российско-грузинскую границу,  пользоваться альтернативными маршрутами в Грузию, в частности авиалиниями, паромной переправой до города Батуми, через автомобильный пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" (транзитом через Азербайджан).

Информации о количестве автомобилей, ожидающих выезда из Северной Осетии в Грузию, на сайте Главного управления МЧС по Северной Осетии, по состоянию на 12.15 мск, нет.

"Граница закрыта, говорят, как снег закончит идти, начнут чистить... Говорят, что скорее всего послезавтра откроют, - написал сегодня в группе "Ситуация на КПП Верхний Ларс (Крестовый перевал)" соцсети "ВКонтакте" Андрей Тимченко.

Пункты пропуска на границе России и Грузии работают в круглосуточном режиме, однако во время ухудшения погоды они часто временно закрываются, говорится в справке "Кавказского узла" "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс". На "Кавказском узле" в разделе "Справочник" также размещен материал о Военно-Грузинской дороге

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском поселке Степанцминда облачно, без осадков, температура воздуха -10 градусов, скорость ветра 13 метров в секунду. В ночь на 10 января прогнозируется умеренный дождь, температура воздуха останется прежней, а ветер усилится до 17 метров в секунду.

Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса, который также доступен и в легкой версии, могут корректировать данные метеорологов для более  точного прогноза.

Примечание:

"Многокилометровый автомобильный затор образовался на Военно-Грузинской дороге", "Самолет с гражданами Армении вылетел из Владикавказа с опозданием", "Дальнобойщики нашли пути доставки грузов из Грузии в Россию"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

09 января 2019, 13:03

09 января 2019, 12:16

09 января 2019, 11:55

  • Жители Чечни рассказали о задержаниях при попытке купить алкоголь

    В канун Нового года в Чечне силовики провели рейды против продавцов и покупателей алкогольной продукции, были задержаны около 20 человек, рассказали сегодня жители Чечни. Они отметили также усиление контроля за единственным торговым центром в Грозном, где официально продается спиртное.

09 января 2019, 11:32

09 января 2019, 10:31

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Инфографика

Все справки

Аналитика

Все статьи