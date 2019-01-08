Военно-Грузинская дорога полностью закрыта

08 января 2019, 20:38

Проезд по Военно-Грузинской дороге запрещен как для грузовиков, так и для легковых машин, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов с вечера 4 января. Сегодня утром на КПП "Верхний Ларс" скопилась очередь из 120 грузовиков. С 5 по 6 января проезд был закрыт и для легковых машин.

Военно-Грузинская дорога закрыта для всех видов транспорта с 19.45 мск, со ссылкой на пресс-службу МЧС Северной Осетии передал сегодня "15-й регион". В ведомстве отметили, что на грузинской стороне трассы идет снег.

"Таможня закрыта, минут как 20 закрыли, сильный снег!" - подтвердил в 20.24 мск в группе "Верхний Ларс" в соцсети "ВКонтакте" Тамик Доев.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", сегодня по состоянию на 20.33 мск на въезде в Грузию выстроилась очередь из фур в два ряда. В этом направлении виден только один легковой автомобиль. На въезде в Россию дорога пуста. Изображения на веб-камерах обновляются каждые 15 минут, они предоставлены Северо-Кавказским таможенным управлением, говорится в сообщении на сайте "Верхний Ларс".

Пропускные пункты на российско-грузинской границе работают круглосуточно, но закрываются на время непогоды, отмечается в составленной "Кавказским узлом" справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс". В разделе "Справочник" также содержится материал о Военно-Грузинской дороге.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 9 января в грузинском поселке Степанцминда осадков не будет, температура воздуха -11 градусов, скорость ветра 8 метров в секунду. Днем 8 января -10, скорость ветра 13 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса, который также доступен и в легкой версии, могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.